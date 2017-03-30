Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение

Сегодня на заседании городской думы прозвучал подробный доклад о криминогенной обстановке в столице Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа». Начальник управления МВД Владивостока Сергей Гусев рассказал об итогах прошлого года, противодействии детскому суициду, а также о том, почему снижение уголовных дел в отношении бытовых преступлений не означает ничего хорошего.

Полковник полиции начал свой доклад с цифр: по итогам 2016 года общее количество преступлений снизилось на 26 % в сравнении со средними показателями 2015-го. Также с начала года зарегистрировано на 33 % меньше правонарушений, чем за аналогичный период 2016-го. Сергей Гусев отметил рост смертности среди автомобилистов, особенно молодёжи, и охарактеризовал это явление как «тревожное».

Депутаты гордумы задали начальнику МВД Владивостока ряд вопросов. Помимо прочего они затронули тему возросшего количества административных правонарушений, связанных с бытовыми преступлениями. Сергей Гусев прояснил ситуацию: «Такие показатели объясняются тем, что недавно в силу вступила нашумевшая поправка к 116 статье Уголовного кодекса («Побои»), которая вывела насилие в семье из правового поля уголовного делопроизводства. По существу, после изменений в статье мы наблюдаем большой скачок вверх в сфере бытовых преступлений (с начала года их совершено около 5000), а количество вызовов в «проблемные» районы города сильно увеличилось».

Думцы не обошли стороной и неудобную для многих тему детского суицида и поинтересовались у полковника, какие меры по предотвращению самоубийств среди несовершеннолетних принимает полиция Владивостока.

«Что касается всех этих «синих китов» и групп смерти – мы ведём тщательный мониторинг и отслеживаем ситуацию. За последний месяц в нескольких школах Владивостока наши люди выявили 7 кураторов этой страшной «игры», четверых из них направили на лечение в специализированные медучреждения. Хотелось бы задать вопросы школьным социальным педагогам: зачем вы вообще нужны, если даже не пытаетесь контролировать обстановку изнутри и проводить хоть какую-то профилактическую работу?» – подытожил Сергей Гусев.

На вопрос одного из народных избранников – корректно ли исполняются пункты 54-го федерального закона о митингах – Сергей Гусев разнервничался. И заверил присутствующих, что времени на обсуждения и «бесполезные дискуссии» у него, как и у самих депутатов, попросту нет.