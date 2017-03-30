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Владимир Новиков: закон об онлайн-кассах до конца не проработан: РИА "Восток-Медиа"
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Владимир Новиков: закон об онлайн-кассах до конца не проработан

Владимир Новиков: закон об онлайн-кассах до конца не проработан
Депутат Госдумы встретился с представителями бизнеса края
сегодня, 15:07
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Накануне депутат Госдумы Владимир Новиков в рамках региональной недели встретился с руководителями бизнес-объединений Приморского края. Во встрече участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина, председатель краевого отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк, председатель Приморского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Тимченко, президент Союза «Приморская ТПП» Борис Ступницкий и управляющий НП «Современный бизнес – Приморью» Дмитрий Ямщиков.

Встреча началась с обсуждения наиболее острого для всего бизнес-сообщества вопроса о введении онлайн-касс. Владимир Новиков подчеркнул, что для улучшения качества соответствующего федерального закона необходима обратная связь с представителями как крупного, так и мелкого бизнеса. А также напомнил, что «Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запускает региональный мониторинг, направленный на выявление проблем, связанных с внедрением новой контрольно-кассовой техники.

«Для продвижения интересов бизнеса у вас есть депутаты Госдумы от Приморского края, и мы готовы выйти и поддержать инициативы, которые будут вами выдвинуты», – сказал Владимир Новиков.

Он сообщил, что ряд законодательных собраний регионов уже обратились в Государственную думу с предложением приостановить принятие закона об электронных кассах.

«Закон об онлайн-кассах не проработан до конца. Сегодня не на всех территориях есть устойчивая интернет-связь, отдельные населённые пункты не имеют соответствующих коммуникационных сетей», – заметил депутат.


 

Ранее его коллега по Государственной думе – заместитель председателя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский также заявил, что выступит с предложением в парламенте страны о приостановке действия 54-го Федерального закона, обязывающего всех предпринимателей с 1 июля этого года использовать электронные кассовые аппараты при наличном расчёте.

«Ценно, что предприниматели не стремятся уходить в тень, хотят оставаться в легальном секторе, – заявил он 29 марта на сессии Законодательного собрания Приморского края, – депутаты должны помочь им найти реальный выход. Проблема касается не только Приморья. Архангельская область, Чувашия, Красноярский край уже готовят свои законодательные инициативы в Госдуму. На выходе мы должны получить такой документ, который улучшает, а не ухудшает жизнь малого бизнеса на селе».

Вторым вопросом встречи Владимира Новикова с предпринимателями стало регулирование розничной продажи алкогольной продукции в части применения системы ЕГАИС. Принято решение об уточнении и замене терминологии в статьях 6 и 8 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Также собравшиеся обсудили повышение эффективности деятельности региональных уполномоченных.

В заключение встречи Владимир Новиков подчеркнул, что координация между бизнес-сообществом и депутатами при принятии законов очень важна для развития экономического роста Приморского края и всей России.

 
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