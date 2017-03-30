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Следственные органы нашли новый способ продления ареста Пушкарёву

Следственные органы нашли новый способ продления ареста Пушкарёву
Защита: они пошли простым путём – возбудили очередное уголовное дело
сегодня, 14:49
Мнения | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Накануне Следственный комитет России сообщил о причастности Игоря Пушкарёва к ещё одному должностному преступлению. Его обвинили в получении взятки в рамках расследования основных эпизодов уголовного дела, связанных с нарушением закона при организации госзакупок в период с 2009 по 2016 год.

По версии следствия, в указанный период Игорь Пушкарёв якобы получал деньги, иные ценности и услуги имущественного характера от своего брата, директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарёва за приобретение строительных материалов для дорожных работ, несмотря на то, что все закупки проводились через открытые системы электронных торгов.

Спустя несколько часов после этого заявления новость прокомментировал Игорь Пушкарёв через свой официальный аккаунт «ВКонтакте». Он сообщил ряд любопытных деталей, указанных в качестве доводов со стороны обвинения.

«Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень. 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил – внимание! – от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурируют мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и так далее, за все годы моей работы мэром», – заявил градоначальник в социальной сети.

Стоит отметить, что по странному стечению обстоятельств о новом уголовном деле стало известно за два месяца до окончания предварительного следствия, которое должно было завершиться 31 мая 2017 года. Это означало, что дальнейшее продление мероприятий было возможно лишь в особом случае и с личного разрешения руководителя Следственного комитета РФ, что бывает крайне редко. Таким образом, рассмотрение дела Пушкарёва началось бы уже летом этого года и, с учётом значительных пробелов в доказательной базе у стороны обвинения, могло закончиться в пользу главы Владивостока.

Впрочем, сам Пушкарёв не скрывает, что указанный сценарий развития событий вряд ли бы устроил сторону обвинения.

«Конечно, такая перспектива следствие не устраивает. Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал. Новое обвинение, несмотря на всю абсурдность, позволит оставить нас под арестом. Более того, если следствие на этом не остановится (а границы его фантазии теперь не известны), то в будущем оно поставит в сложное положение суд, которому придётся всё это рассматривать с серьёзным видом. Но и у меня не остаётся выбора. Я буду идти до конца и докажу свою невиновность, несмотря на все попытки следствия!» – сказал Пушкарёв.

Аналогичную позицию высказал адвокат Пушкарёва Александр Высоцкий, который отметил, что защита будет добиваться оправдательного приговора. «Обвинение абсолютно необоснованное. Мой подзащитный настаивает на своей невиновности», – отметил адвокат.

В начале марта следственные органы также возбудили очередное уголовное дело против одного из фигурантов процесса директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Тогда многие эксперты отметили, что подобная тактика стороны обвинения связана с желанием надавить на подозреваемых и пойти не путём сбора доказательств, а через увеличение статей обвинения.

По мнению адвоката Алексея Клёцкина, таким образом следствие страхует собственные позиции и не торопится завершать следственные мероприятия. «После проведения ряда экспертиз по уголовному делу следователи не ожидали, что у них фактически будет отсутствовать внятная доказательная база. Поэтому единственным выходом в такой ситуации является новое обвинение, которое, на первый взгляд, может быть абсурдным», – заявил Клёцкин.

Напомним, Игорь Пушкарёв был арестован во Владивостоке 1 июня 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. В рамках уголовного дела также были задержаны вышеупомянутые директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников и руководитель ООО «Востокцемент» Андрей Пушкарёв. На данный момент все фигуранты дела находятся под арестом (Андрей Пушкарёв под домашним арестом) до 30 мая 2017 года. Однако с учётом появления новых обвинений с большой долей вероятности можно утверждать, что следствие по делу затянется.

 
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