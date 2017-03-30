В 10 магазинах Приморья нашли опасную жвачку

В Приморье изымается опасная жевательная резинка. Специалисты жёстко контролируют торговые точки и запрещают реализацию товара, побуждающего к совершению поступков с риском для жизни, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В администрации региона состоялось заседание межведомственного совета по защите прав потребителей. Главной темой стал вопрос об опасной жевательной резинке, продающейся в магазинах края.

Как только в ведомство поступила жалоба от обеспокоенных родителей, специалисты направили обращение в адрес почти 2,5 тысячи предприятий розничной торговли с рекомендацией приостановить реализацию товара.

Пресечением продаж опасной жвачки занимаются сразу несколько служб - департамент лицензирования и торговли Приморского края, краевые управления Роспотребнадзора и Роскомнадзора, а также МВД.

За две недели сотрудники ведомств проверили 156 торговых точек и нашли запрещённый товар в 10 магазинах.

«Люди, которые пытаются подстегнуть наших детей к опасным поступкам, становятся всё более изобретательными. Призывы к суициду можно встретить уже не только в Интернете, но и на упаковках популярных у детей товаров – сегодня это жевательная резинка, а завтра может быть что-то другое», – сказал во время заседания вице-губернатор Денис Бочкарёв.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона. Речь идёт об акционной серии товара «Правда или действие». На обёртках данной продукции содержатся сомнительные задания: улыбнуться незнакомцу, напроситься в гости к таксисту, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи.







