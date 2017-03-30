Приморец зарабатывал на продаже несуществующих автозапчастей

В Находке перед судом предстанет местный житель, который «наваривался» на доверчивых покупателях автомобильных запчастей. Ранее его уже судили за подобные преступления, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Находкинском городском суде скоро начнётся суд над лжепродавцом автомобильных деталей. По версии следствия, в 2015 и 2016 годах он в Интернете находил россиян, которые хотели купить автомобильные запчасти. Злоумышленник связывался с ними и говорил, что у него есть нужные детали. После этого приморец убеждал своих жертв перевести ему деньги заранее. Получив их, «продавец» исчезал. С помощью этой схемы находкинцу удалось обмануть семерых россиян из других регионов страны. Пострадавшие от его действий проживали в Екатеринбурге, Качканаре, Абазе, Ростове-на-Дону, Нижневартовске, Краснодаре и Ульяновске. На них мошенник заработал 68 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по 159 статье УК РФ («Мошенничество»). Стоит отметить, что его привлекают уже второй раз. В ноябре прошлого года мужчину осудили за аналогичные преступления.

Подобные происшествия – не редкость для Дальнего Востока. Для чрезвычайно автомобилизированного региона такие мошенники стали обычным делом. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жителе Хабаровска, который заработал 570 тысяч рублей на несуществующих автозапчастях. Его более успешный земляк заработал на такой схеме целых полтора миллиона рублей.