Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве

Новое дело против Игоря Пушкарёва является лишь верхушкой айсберга. Об этом накануне заявил Виктор Черепков в интервью Национальной службе новостей. Экс-мэр Владивостока уверен: коррупция процветает во всей администрации столицы Приморья.

Бывший градоначальник, депутат, а ныне общественный деятель, председатель Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Виктор Черепков выдал порцию откровений в беседе с корреспондентами НСН. Поводом стало сообщение Следкома РФ о том, что Игорь Пушкарёв, обвиняемый в коммерческом подкупе, стал фигурантом ещё одного уголовного дела – о взятке в 75 миллионов рублей.

«Это было предсказуемо. Скажу больше: следствие изучило только один поверхностный слой. На самом деле вся работа не только администрации Пушкарёва, в первую очередь всего аппарата заместителей, так организована. Они были специально сформированы, чтобы на каждом этапе, по каждому случаю — строительство ли это, средства информации, социальная направленность бюджета, образовательная система — вытягивать коррупционную составляющую в своих интересах. Его арестовали, а сама система осталась. Люди, которые в ней остались, они были подобраны специально под этот коррупционный класс», — заявил Виктор Черепков.

По мнению экс-мэра, некоторые известные в узких кругах персонажи так выстроили избирательную систему, что во власть проходили сплошные коррупционеры: «В это втянуты даже многие влиятельные люди из центра, из Москвы. Для меня в этом нет ничего нового».