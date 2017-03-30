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Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве: РИА "Восток-Медиа"
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Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
Экс-мэр Владивостока поведал о тотальной коррупции в приморской столице
сегодня, 12:16
Политика | Приморский край
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Фото: РИА Новости/news.mail.ru

Новое дело против Игоря Пушкарёва является лишь верхушкой айсберга. Об этом накануне заявил Виктор Черепков в интервью Национальной службе новостей. Экс-мэр Владивостока уверен: коррупция процветает во всей администрации столицы Приморья.

Бывший градоначальник, депутат, а ныне общественный деятель, председатель Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Виктор Черепков выдал порцию откровений в беседе с корреспондентами НСН. Поводом стало сообщение Следкома РФ о том, что Игорь Пушкарёв, обвиняемый в коммерческом подкупе, стал фигурантом ещё одного уголовного дела – о взятке в 75 миллионов рублей.

«Это было предсказуемо. Скажу больше: следствие изучило только один поверхностный слой. На самом деле вся работа не только администрации Пушкарёва, в первую очередь всего аппарата заместителей, так организована. Они были специально сформированы, чтобы на каждом этапе, по каждому случаю — строительство ли это, средства информации, социальная направленность бюджета, образовательная система — вытягивать коррупционную составляющую в своих интересах. Его арестовали, а сама система осталась. Люди, которые в ней остались, они были подобраны специально под этот коррупционный класс», — заявил Виктор Черепков.

По мнению экс-мэра, некоторые известные в узких кругах персонажи так выстроили избирательную систему, что во власть проходили сплошные коррупционеры: «В это втянуты даже многие влиятельные люди из центра, из Москвы. Для меня в этом нет ничего нового». 

 
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Комментарии
  • Гость  (сегодня, 12:25 )

    АХахах. Он же сдох вроде этот Черепков? Востал из ада что-ли? ))) Помню как при его власти люди сидели без света и воды по 3 месяца, потом какали в целофановые пакеты и кидали эти "бомбы" в дворников )))

  • читатель  (сегодня, 19:21 )

    Если какие-то мозги есть, то надо включать , прежде чем писать

  • Гость 2  (сегодня, 19:13 )

    Куда бы ты какал если бы в то время Пушкарев у власти был.

  • Гость  (сегодня, 15:10 )

    Мне запомнился Пушкарев, который асфальт на Токаревскую кошку положил первый раз за всю историю Владивостока, сделал развязки на Дальхимпром и через Зарю. А Твой однополосный путепровод пусть череп в свое дупло запихает. Хорошо Дарькин новый построил

  • Васек  (полчаса назад)

    А череп просто был слаб и сильно терзался моралью. Ствол в руки и погнал, пару начальничков городских завалил грамотно, остальных запугал и начали бы работать. А как иначе. С волками жить по волчьи выть. Только силу и жестокость понимают. Вломил можно и разговаривать. А закон что дышло куда повернул туда и вышло.

  • Васек  (полчаса назад)

    Пушкарев сделал? Ты дибил? Если бы не череп ты др сиХ пор бы тупил в пробках на баляйке и гоголя и подземников бы не было. Черепу просто не дали доделать что начал. Не давал бабки по карманам тырить. Если пушка за дело прижали то туда ему и дорога. Надеюсь до его коллег доберутся. В из случае только зеленка на лбу и стенка.

  • Волк  (полчаса назад)

    Утухни чучело! Иди целуй своего ПИСю в его луноликую жопу!!!

  • Paolo  (сегодня, 13:46 )

    Ты вспомни, что это было в начале 90-х, когда полстраны без света и воды сидело. Дело было не в градоначальнике, а в том, что старое советское хозяйство уже успели развалить и разворовать, а новое ещё не было построено.

  • Сергей  (сегодня, 13:07 )

    Вы что то перепутали, Черепков единственный мэр, при котором был порядок в городе!

  • Гость  (сегодня, 13:12 )

    Сергей,

  • Гость  (сегодня, 13:12 )

    это самый маразматический порожняк за всю историю города был. И пакеты с дерьмом люди будут помнить до конца жизни, поверь

  • сакура  (сегодня, 13:30 )

    Дебил, хоть бы не позорился. Единственный мэр, который хоть что то оставил после себя, память отшибло. Путепровод на второй речке, Некрасовский путепровод, дорога на проспект красоты ч/з Авангард, это все он.

  • Местная  (сегодня, 12:38 )

    Ты может и кидал, мы нет, не такие дикари как ты!Сейчас некоторые собачники убирают сразу за своими питомцами на прогулке, а другие нагло выводят оправиться на цветники и им ( уровень культуры) никак не понять, что оставлять быдловато не только свои экстременты, но и собачьи тоже на всеобщее обозрение.

  • Гость  (сегодня, 12:45 )

    НУ при Пушкареве хоть свет с водой без перебоев был регулярно. Или ты думаешь я ради забавы кидал?

  • не сдержался  (сегодня, 12:49 )

    Ты времена не путай. Интелекта просто ноль

  • Джон  (сегодня, 12:49 )

    А где ВКАД?

  • Коллега  (сегодня, 12:54 )

    ВКАД Миклушевский обещал !

  • Гость  (сегодня, 12:50 )

    Теперь в прошлом. . . . Далеком прошлом. Стой в пробках дыши газом, благодари Путлера. НЕ забудь галочку на выборах поставить

  • #свободупушкареву  (сегодня, 12:28 )

    Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень. 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т. д. , за все годы моей работы мэром. Это какой-то безумный полет фантазии, больше подходящий для "ШОУ", как высказался глава государства на ежегодном обращении. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит - это способ продления ареста и усиление давления. 31 мая истекает срок следствия и документы должны были быть переданы в суд. Как я уже заявлял, у следствия отсутствует доказательная база. Все экспертизы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями показали, что от моих действий не было ущерба. Я уверен, что докажу свою невиновность. Конечно, такая перспектива следствие не устраивает. Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал. Новое обвинение, несмотря на всю абсурдность, позволит оставить нас под арестом. Более того, если следствие на этом не остановится (а границы его фантазии теперь не известны), то в будущем оно поставит в сложное положение суд, которому придётся все это рассматривать с серьёзным видом. Но и у меня не остаётся выбора. Я буду идти до конца и докажу невиновность, несмотря на все попытки следствия!

  • *?&!*  (сегодня, 13:06 )

    Человеку Кремля все по-плечу. . . .

  • Джон  (сегодня, 12:46 )

    А где ВКАД?

  • 3  (сегодня, 12:35 )

    ржу-не могу!

  • водятел  (сегодня, 12:44 )

    ржи дебил. ты на другое не способен.

  • Авторитетное мнение  (сегодня, 12:45 )

    Давай Иваныч, раскручивай всёю эту когорту!

  • не сдержался  (сегодня, 12:47 )

    Гость у тебя даже не укладывается в твоем крошечном мозгу сколько бы мог сделать Черепков для города будь он у власти все это время. Особенно со средствами выделенными к саммиту.

  • Гость  (сегодня, 12:52 )

    Мне о нем все стало понятно, когда я чесаться от грязной кожи начал, хорошо, что этого утырка убрали, не представляю какие бы тут руины были дослужись он до дней САММИТА

  • Джон  (сегодня, 13:00 )

    Да ты видать совсем не в курсе, кто и чего нам обещал

  • И я не сдержался  (сегодня, 13:09 )

    Гость, свои детские переживания тебе до сих пор покоя не дают? Казалось бы должен вырасти не только фигурой но и разумом, а что видим? детские обиды на того, кто даже в те времена пытался что-то делать в жестком конфликте с Наздратенко. А ты все про почесаться, да в окно чего нить выкинуть.

  • Вельможа  (сегодня, 13:16 )

    Я не знаю на счет пакетов с г. . . но света не было это факт!!! Постоянно какие то провокации типа, не с кем не мог договорится! Лучший мэр этоЯЯЯЯЯЯ

  • Морковкина  (сегодня, 19:33 )

    Перебои со светом тогда были по всему краю, в глубинках до сих пор помнят, у меня запас свечек до сих пор сохранился. Ну а тот, который в окно гам няные пакеты швырял, он и сейчас пакости другого рода запросто устроит, это такой типок, который пакостный от природы.

  • Sanysm@bk.ru  (сегодня, 13:17 )

    А Вы забыли сколько Черепков понастроил бесполезных переходов и ничего не сидит а Костя Толстошеин летал в Голландию делиться опытом по выращиванию картошки и где он теперь. Пушкарёв нормальный мэр современный и мыслящий, но его бордюры простить не могу.

  • Вера  (сегодня, 15:55 )

    Правильно! Пусть пешеходы по проезжей части перебегают. И родители твои. И дети. Не понимаю. Зачем эти переходы нужны? Так приятно перед зеброй постоять.

  • Vic  (сегодня, 13:25 )

    Кто ездит по городским развязкам, построенным кстати при Черепкове, тот не чешется, а вспоминает его добрым словом, а если ты чешешься , то мыться надо почаще. . .

  • Гость  (сегодня, 15:14 )

    Сейчас то я моюсь, а при черепе твоем обоссаном за водой на роднике по 6 часов в очереди стоял, чтоб он провалился, тупой старый осел

  • ВЛ  (сегодня, 13:28 )

    бардюрки тема не писуля ему ее накинули москалики в период саммита . Для повышения своего благосостояния .

  • гость  (сегодня, 13:33 )

    Пушкарев не захотел делиться по хорошему, тогда власть решила отжать у него миллионы, чтобы не борзел, теперь останется с голой попой, сам виноват. Жадность-она всех губит

  • Неравнолушная  (сегодня, 13:38 )

    Игорь Сергеевич Пушкарёв - единственный адекватный и работающий на благо жителей Владивостока МЕР!

  • Морковкина  (сегодня, 19:35 )

    Мадам неравнодушная, стул зашатался?

  • Cachucha  (сегодня, 19:21 )

    Тоже у кормушки Пушкарева сидел-оторвали???. . .

  • Псевдоним 1  (сегодня, 13:46 )

    Путепровод на 2 Речке это Толстошеин!

  • Миха  (полчаса назад)

    При Толстошеине возможно запустили, но начал точно Череп.

  • кто-кто  (сегодня, 13:59 )

    его просто попросили отдать или поделиться бизнесом , а он не захотел

  • JD  (сегодня, 14:16 )

    Череп это нечто)(. Я вот вспоминаю как эта древняя каракатица отплясывала на барже в свое время)). Ну один в один как алкоголик Боря). А еще он космос слушает)). Уж сжалились бы над старичком, положили бы в хорошую психиатрическую клинику, ну что за страна(

  • Cachucha  (сегодня, 19:17 )

    И правда, что за страна, если такие писаки берутся судить о вкладе того или иного мэра в жизнь города , похоже, не бывая в нем. . . Пройдитесь пешком по городу, протрите глаза и все станет понятно. . .

  • гость  (сегодня, 15:08 )

    Мэр Пушкарев? Да, работал. Как? На памяти бордюры, искалеченные желтыми тропинками местами тротуары, массовые точечные стройки. Это из инициатив. Все остальное по обязанностям. Под следствием. Черепков, из инициатив, грандиозные транспортные развязки в городе в условиях жесточайшего дефицита бюджета города. Вполне сейчас используемые подземные переходы. Борьба за использование горбюджета только на нужды города и детальный его контроль. Возможно слишком прямолинейно. Посадить было не за что, просто вынесли с рабочего места.

  • JD  (сегодня, 15:27 )

    Не знаю правда или нет, но говорят что после того как Черепкова вынесли из здания горадминистрации, то еще и на стол ему насрали)). Выдумки? Проходили мы всех этих уродцев и Наздратенко и Толстошеина и Копылова). Вот бандит Николаев тот хоть железные двери людям в подъездах устанавливал, школьные стадионы облагораживал, рыбку опять же благотворительную продавал. Но с другой стороны поговаривают, что он в гостинице Акфеса какой-то даме ствол засунул. . . Вот даже и не знаю как на этом фоне рассматривать Пушкарева. . . Слабачок да, во время праворульного бунта не знал куда свою жопу пристроить, но собственно это наверное единственный его серьезный промах)

  • Гость  (сегодня, 15:12 )

    А тот факт, что Пушкарев был против того, что Ахояны забирают из налогов города 46 миллионов каждый месяц при этом городу отдавая всего 6 ты знал? Осел. Твое безсветного Черепкова и безводного могли посадить в три 15, тогда время было другое

  • Кто о чем  (сегодня, 15:37 )

    А я о троллейбусах. Какой мэр вернет 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й маршруты?

  • JD  (сегодня, 15:42 )

    А зачем их возвращать скажите?))

  • Кто о чем  (сегодня, 15:57 )

    За тем, что мне надоело ездить в грязных автобусах. Уж и не знаю как это получается, что в оставшихся троллейбусах я воспринимаю себя как жителя города, либо в троллейбусах не мусорят, либо поддерживают чистоту каждый день. А то цену на проезд в автобусах подняли на рубль, а не поддерживают чистоту даже на копеку.

  • JD  (сегодня, 16:12 )

    Ну Вы заблуждаетесь, есть и чистые автобусы и немало. Троллейбусов гораздо меньше всего, если не ошибаюсь всего один маршрут остался № 11. Вот Вам и кажется, что в них чище. Вообще эта тема трамвай-троллейбус сплошная демагогия. Так сказать, если нечем крыть то накроем трамваем)). Это как у "псевдокоммунистов" излюбленный конек "дети войны". Креатива нет, мозгов маловато, жрать от пуза хочется вот и выдумывают всякую безопасную ахинею)). Да позорище вообще, такое ощущение что. . . Да ладно. Вот и во Владивостоке всех разговоров о трамвае и о том чем один засранец лучше другого засранца, да еще и о подержанном правом руле как о кормильце)). Не стыдно нет?))

  • Кто о чем  (сегодня, 17:22 )

    Нет, мне не кажется. А вот сегодня я опять поеду домой с работы в грязном автобусе. Поехал бы на чистом, но на Академической они почти не встречаются. Поэтому я и прошу о троллейбусе ну хотя-бы 1-го маршрута на котором я в течении 30 лет ездил сначала в школу, а потом на работу. Для чего тогда несколько лет назад восстановили контактную сеть до Зари?

  • JD  (сегодня, 15:40 )

    Ах вот еще совсем забыл, поговаривают что банк "Приморье" принадлежащий супруге Сергея Михайловича (дай Бог ему здоровья известный а крае человек) сам у себя украл 50 миллионов рублей((. Как все это неприятно. Получается что в Приморском крае и в "городе нашенском" нет порядочных людей, одни шалопаи и бандиты))

  • Морковкина  (час назад)

    Перевел подальше, но чтобы не было претензий, придумали утку про " украли", чего тут непонятного

  • Alex  (сегодня, 16:08 )

    Черепков единственный наверное порядочный мэр - из всех не связанный с криминалом, боролся за бюджет города и не давал воровать чиновникам, против него за это городская мафия и объединилась! Не давали ему работать - коммунальщиков заставили мусор не вывозить, автобусы не выводить на улицы, воду и свет выключать, Вы просто не представляете на что способна городская мафия - если ее от кормушки городского бюджета отрывают!А кстати после Черепкова в городе не одного подземного перехода не построили, на спортивной как были пробки из-за светофора так и остались!А черепков реально много в городе построил и без помощи федерального бюджета к саммиту!

  • Вера  (сегодня, 16:12 )

    Самым продуктивным на мосты и развязки по праву считается Виктор Иванович Черепков. При нем были запущены в эксплуатацию развязки на Баляева и Гоголя, начато строительство на Второй Речке, на Харьковской и проспекте Красоты, было построено (хотя и недостроено) 13 подземных переходов.

  • Служивый  (сегодня, 17:29 )

    Это только очень наивные и неосведомлённые люди могут считать ВИЧ эффективным мэром. Все строительные проекты были начаты в его второе пришествие, и это заслуга Ефремова Владимира Васильевича (царствие ему небесное - вот кто был лучшим мэром постсоветского периода). А путепровод на 2-й речке построил Аброськин Иван Васильевич, а Толстошеин только ленточку перерезал и стал заслуженным строителем.

  • JD  (сегодня, 16:17 )

    Виктору Ивановичу в этом году 75 лет исполнится. Ему бы уже о душе подумать. С головой у человека не все в порядке было с самого начала, а уж теперь-то и подавно. Неужели нет кого-то помоложе и поумнее из семисот с лишним тысяч владивостокцев?

  • папа  (сегодня, 17:05 )

    кто говорит дебил в этом эфире, а Черепков молодец и ошибается он много сделал для города но ему вот те самые коррупционный не дали работать

  • папа  (сегодня, 17:07 )

    после него это воры в законе и слов нет!

  • Alex  (сегодня, 17:34 )

    А что не так, что не правда? После одного за другим мэров в наручниках - по судам таскали , одни варюги и коррупционеры! Вся страна наверное знает про нашу коррупционную- воровскую городскую власть!

  • Турыст  (сегодня, 17:59 )

    Город вонюч, грязен и страшен, это конечно не город, а кладбище с живыми трупами.

  • JD  (сегодня, 19:08 )

    +Кто о чем] Очень жаль что в столице японского автосекондхэнда Вы не смогли обзавестись, пусть и проперданным японцем, но автомобилем)). Ну что еще сказать?) Терпите и ездите на работу и с работы в грязном автобусе под управлением плохо говорящего по русски иностранца)). 16 лет назад Вы просрали свою страну, пардон за выражение)). Теперь Вы больше не хозяин "лесов полей и рек", а обычный колониальный раб). Про таких говорят - туземец)

  • Cachucha  (сегодня, 19:11 )

    Черепков для владивостока сделал больше, чем все последующие мэры вместе взятые. . . А поддерживают сегодняшних мэров только воры, бандиты, коррупционеры и просто моральные уроды. . .

  • gad  (сегодня, 19:29 )

    А кто построил Гоголевскую развязку в тихую и без напряга Череп, Некрасовский путепровод строил Дарькин, а бестолковую развязку на Русской далеко до них толи Наздрат толи еще раньше. А что построил Миклушеский??? Видимо храм на площади.

  • По  (сегодня, 19:36 )

    Это тот самый черепков который приперся к Гузеевой Давай поженимся, и на этой передачи нагло врать что он служил на ПЛ.

  • олений пенис  (час назад)

    По большому счету положить на пушкаревых, толстошеиных, копыловых-каждый выпячивался как мог, какой он нужный и деятельный чел. Что-то мутят с баблом , а потом жаляться на народ-братцы, помилосердствуйте, лихоимцы добра лишают, в крытку бросили!И у всех одна и та же песня. Честно трудился -и на тебе!Хотя на самом деле ничего их сделанного не вижу, один и тот же унылый, запущенный пейзаж, залипуха, все еще скрипаящие, дорабатывающие свое советские коммуникации и строения. Так, свора проходимцев. Всех их "достижения" благодаря саммиту и госденьгам, и к ним, кстати, успели притянуть свои вороватые ручонки. Так что разъ. . . . тесь сами со своими замутами и не взывайте к людям, на которых клали во время своих замут, уйдите достойно.

  • JD  (27 минут назад)

    Вот именно, благодаря саммиту) Благодаря тому что Володя на саммите в Гонолулу сказал "братве" что примет не хуже. Хахахаах)) Город Владивосток)). Наивные дураки и дурочки)))

  • Житель  (полчаса назад)

    Пушкарев не только ВОР, но и УБИЙЦА!!!!

  • JD  (26 минут назад)

    Это серьезное обвинение. Расскажите об этом подробнее.

  • Владвер  (17 минут назад)

    Нам бы такого губернатора как Черепков, он бы и мэрам воровать не дал и работать заставил. (Не Черепкова, помоложе, но с такой же позицией и работоспособностью).



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