Алексей Егоров: Владивосток стал киберстолицей Дальнего Востока

Для молодёжи Приморья и ближайших регионов заметным событием стал четвёртый дальневосточный киберспортивный фестиваль во Владивостоке. О тесной связи культуры и техники, спортивном мышлении и пользе краудфандинга - интервью РИА «Восток-Медиа» с главным организатором Sunrise Challenge Алексеем Егоровым.

— Алексей, как получилось, что именно вы стали организатором фестиваля, который собирает не только приморских, но и других дальневосточных геймеров, косплееров, музыкантов?

— Я занимаюсь развитием компьютерного спорта на Дальнем Востоке уже в течение пяти лет. В 2012 году создали киберспортивное сообщество, которое назвали «Сайбер прогейминг» (или CyberProGaming). Я начал проводить любительские соревнования: в турнирах участвовали по 30-40 человек, потом уже по 80-100. И когда на каждый турнир стали приходить до 150 человек, я решил, что надо выходить за рамки локальных турниров и делать что-то более масштабное. И в 2014 году мы (с командой) успешно реализовали свою мечту. Теперь проводим ежегодно фестиваль Sunrise Challenge, который до сих пор является крупнейшим дальневосточным событием по компьютерному спорту.

— И каждый год он проходит именно в марте?

— Сначала была идея делать его каждые полгода – хотели использовать Владивосток как привлекательный для туристов город. Зимой – горнолыжный спорт, потрясающие сопки, а летом – солнце, море, пляжи, и тоже приезжает много туристов. Но потом всё-таки сместилось всё на март, что тоже оказалось хорошо для организации такого мероприятия, особенно с учётом того, что у нас фестиваль растянут по времени: регистрация идёт два месяца, потом месяц – онлайн отборочные туры, и ещё месяц – подготовка. Она тоже требует усилий и времени: результат участники и зрители могут оценить во время самого фестиваля. Фото, видео, интервью команд демонстрируются на экране на сцене.

— Проведение именно здесь такого фестиваля даёт Владивостоку право называться киберстолицей Дальнего Востока?

— Думаю, что да. Потому что на данный момент аналогичных успешных мероприятий по компьютерному спорту в других крупных городах Дальневосточного федерального округа ещё не было. И я пока не вижу там потенциальных организаторов, которые могли бы сделать что-то подобное. Скорее, мы вдохновляем организаторов в Хабаровске, где просто копируют наши регламенты и думают, что это нормально.

— А если сравнить с центральной частью России, киберспорт на Дальнем Востоке активно развивается или пока отстаёт?

— За время нашей работы в последние 5 лет он очень сильно поднялся. Каждый год на фестивале появляются квоты, победители Sunrise Challenge отправляются на всероссийские чемпионаты. В том числе на гейм-шоу, Кубок России, и с каждым годом результаты всё лучше и лучше. Сначала наши спортсмены занимали шестые места, теперь же спокойно могут входить в топ-3. Иногда даже выигрывали всероссийский чемпионат.





— К людям, которые чересчур увлечены компьютерами и ночи напролёт проводят у монитора, неоднозначное отношение в семьях и в обществе в целом. Достаточно скептических комментариев было и к публикациям в дни фестиваля. Как вы относитесь к таким мнениям?

— Я не считаю наших ребят «помешанными на компьютерах». Просто чтобы достичь результата в компьютерном спорте, нужно хорошо планировать своё время и именно спортивно подходить к компьютерным играм. Необходимо спортивное мышление, желание тренироваться. Целенаправленно садишься и тренируешь тактику с командой, оттачиваешь движения в игре. То есть это не просто сидеть и играть «24 на 7», это постоянное совершенствование в каких-то нюансах, деталях. В профессиональных командах такую работу проводит тренер.

— А у нас есть своя Дальневосточная или Приморская ассоциация киберспорта?

— Есть Федерация компьютерного спорта России – в 2016 году компьютерный спорт признали официальным видом спорта. И у нас есть Приморское краевое отделение этой федерации. В ДФО такие же отделения есть в Хабаровске и Якутске.

— Расскажите, пожалуйста, на чьи деньги проводится фестиваль?

— К сожалению, организация такого мероприятия требует больших сумм. Частично мы покрываем бюджет с помощью наших партнёров – крупных компьютерных компаний, которые поддерживают нас не первый год. В этом году мы также запустили краудфандинг – систему общественного финансирования. Решили, что любители компьютерного спорта и Sunrise Challenge будут сопоставлять себя с этим фестивалем и ещё до его начала покупать сувениры, другую продукцию. Мы сделали серию собственных принтов для футболок, кружек, значки, брелки, и всё это продаётся. Ещё на краудфандинге продавались билеты, и треть от всей собранной суммы мы вложили в увеличение призового фонда. В итоге фонд вырос от 100 до 150 тысяч.

Из года в год у нас регистрируется всё больше желающих участвовать в фестивале. В этом году было зарегистрировано 3 тысячи человек, из них полные составы команд собрали 1,5 тысячи. По итогам отборочных туров во Владивостоке собрались лучшие команды Дальнего Востока, состоящие из жителей Приморья, Сахалина, Амурской области, Хабаровского края.









— И всё-таки - Sunrise Challenge – это больше фестиваль или чемпионат?

— В первую очередь это фестиваль, потому что в программе - и соревнования, и косплей-дефиле, различные увлечения гиков. Любой желающий может прийти поиграть в настольные игры, в «Вархаммер», купить что-то на ярмарке гиков – там продаются комиксы, брелки из компьютерных игр.

— Сейчас, спустя несколько дней после завершения мероприятия, давайте подведём его итоги. Насколько успешно всё прошло, а что потребует доработки?

— Итог каждой дисциплины – это награждение победителей. Но минус, наверно, в том, что не было интриги, кто победит в основных дисциплинах. Приехали явные лидеры, поэтому финалы проходили практически всухую – 3:0, 3:1, 4:1. Но такая же ситуация была и на третьем фестивале.

Что касается самой организации фестиваля, то, несмотря на появление платных входных билетов для болельщиков, зрителей (во время предпродажи – по 500 рублей, а в дни фестиваля – 600), народу было достаточно. Мы сумели удержать планку. Просто отсеялись халявщики, и осталась своя аудитория, которая готова платить за шоу, которым мы занимаемся. Рад, что мы до сих пор получаем положительные отзывы. И если нравится людям, значит, мы делаем действительно правильные вещи.

Есть планы сделать что-то ещё более масштабное, в новом формате. Но пока об этом рано говорить. Осенью традиционно поеду в Москву, на выставку «Игромир», откуда ежегодно привожу новые идеи и пытаюсь реализовать их у нас на Дальнем Востоке.

С Алексеем Егоровым беседовала Оксана Киселёва











