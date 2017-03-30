За работу в цирке Владивостока готовы заплатить почти 19 миллионов

В реконструированном цирке Владивостока вскоре появится система мониторинга несущих конструкций – об этом сегодня проинформировала пресс-служба «белого дома». Одновременно заказчик строительства ищет на портале госзакупок претендентов на монтажные работы, информирует РИА «Восток-Медиа».

В здании владивостокского цирка в данный момент монтируют специальную систему мониторинга деформации несущих конструкций – автоматические датчики контроля подадут сигнал в случае обнаружения каких-либо изменений.

Система автоматического мониторинга, говорится в сообщении, монтируется по заказу Росгосцирка. Мониторинг позволит обеспечить дополнительный контроль состояния учреждения культуры. Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморья планирует в скором времени установить подобную автоматику во всех значимых объектах региона.

Тем временем заказчик работ – «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» – готова выделить 18 миллионов 911 тысяч 978 рублей победителю конкурса на выполнение работ по монтажу труб с разводкой и маркировкой кабелей во владивостокском цирке. В данный момент идёт процедура подачи заявок.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине марта губернатор Владимир Миклушевский призвал подрядчиков облагородить территорию, прилегающую к цирку. На ней установят новые лестницы и построят подпорные стены. 20 % затрат на благоустройство покроет муниципальный бюджет.