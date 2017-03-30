Приморцы напишут Тотальный диктант на земле, воде и в воздухе

В Приморье стартовала регистрация на участие в Тотальном диктанте. Жители края могут выбрать любую из предложенных площадок. Написать текст 8 апреля участники акции смогут в ДВФУ, ВГУЭС, МГУ имени Невельского, девяти городских библиотеках, а также школах, колледжах, филиале ВГУЭС в городе Артёме и всероссийском детском центре «Океан», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков рассказал, что жители приморской столицы смогут написать диктант ещё и на воде, и в воздухе. Возможность проверить свои знания на высоте 10 000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. Также акция пройдёт в учебном классе пришвартованного у 42-го причала фрегата «Паллада».

Регистрация открылась на сайте www.totaldict.ru. Во Владивостоке 8 апреля будет работать 23 площадки. К акции присоединятся Артём, Арсеньев, Большой Камень, Уссурийск, Спасск-Дальний, Славянка, Находка, Дальнереченск, Снегуровка, Черниговка, Монастырище и Сибирцево.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что все желающие могут подготовиться к Тотальному диктанту на бесплатных курсах. Занятия в ДВФУ проходят каждую субботу в кампусе на острове Русском: аудитория D346 с 13:30 до 15:00. Курсы во ВГУЭС проходят каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457. Также библиотека «БУК» ждёт всех на подготовительные занятия по воскресеньям в 18:30.

В этом году свой текст представит российский писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович.