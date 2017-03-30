Утро во Владивостоке началось с двух аварий

Даже они не смогли вызвать заторы в приморской столице

Сегодня утром дороги Владивостока оказались полупустыми, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность движения в приморской столице составила всего 3 балла.

Наиболее тяжёлый трафик наблюдался на проспекте Красного Знамени по направлению к издательству «Дальпресс». Такая загруженность является обычной для этой дороги. Впрочем, другие магистрали Владивостока были загружены ещё меньше.

Так, на 4 балла «встала» улица Русская в сторону Выселковой. Трафик в этом направлении не смогла осложнить даже авария. На данном участке столкнулись легковушка и джип. Внедорожник выезжал со второстепенной и решил, что его пропустят другие участники движения. Однако этого не произошло. В результате случилось ДТП.

Ещё одна авария произошла на улице Борисенко, в районе остановки «Клубная». Из-за несоблюдения дистанции легковушка «догнала» кроссовер. Это происшествие несколько осложнило движение на дороге.

На обычную «четвёрку» оказался загружен Океанский проспект в сторону издательства «Дальпресс».

Очень свободный трафик владивостокцы наблюдали на проспекте 100-летия Владивостока. Плотность движения в сторону центра города составила всего 4 балла. Как правило, это направление загружено минимум на 6 баллов. К настоящему времени проспект разгрузился ещё сильнее.

Пустовала сегодня и улица Светланская. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону центра города на магистрали наблюдался 4-балльный трафик. Это на 2 балла меньше обычного.

Свободно автомобилисты передвигались также с Некрасовской в сторону Гоголя. Плотность движения к фуникулёру составила всего три балла вместо обычной «шестёрки».