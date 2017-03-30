Часть Владивостока останется без света

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Специалисты занимаются проверкой электросетей
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня, 30 марта, часть домов во Владивостоке специалисты отключат от электроснабжения. К концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан. Неудобства связаны с плановой проверкой электросетей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей». Отключения пройдут по следующим адресам:
Проспект 100 лет Владивостоку: 161;
Карла Маркса: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41;
Кольцевая: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18;
Ладыгина: 2, 13;
Лермонтова: 31, 33, 35, 37, 37А, 41, 42, 46;
Овражная (посёлок Трудовое): 49;
Печорская: 4;
Порт-Артурская: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
Русская: 86;
Ушакова: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 27, 38, 40;
Уютная: 2, 4,, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42;
Цимлянская: 83, 85, 87;
Чугаева: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34,