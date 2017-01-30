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Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца: РИА "Восток-Медиа"
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Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Жители Уссурийска не хотят мириться с жуткой картиной
вчера, 18:10
Общество | Приморский край
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Фото: Новый Регион, instagram.com/mark2_che, РИА "Восток-Медиа"

В приморском городе Уссурийске один из дворов напоминает картину из фильма ужасов. Местные жители удивились тому, как бабушки «благоустроили» площадку. Пенсионерки посадили на кол плюшевые игрушки, а куклу привязали к дереву шнуром за шею, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация с фотографией, подтверждающей «чудовищную» выходку, появилась на странице популярного блогера Марка Чернослива. «Заметила очень интересную картину у нас во дворе. Детскую площадку решили украсить игрушками. Издалека это смотрится весьма неплохо, но если подойти ближе, то можно увидеть посаженных на кол плюшевых медведя и зайца, привязанную проводами за шею куклу и другое. Дети на это внимания не обращают, им нравятся игрушки, но мне кажется, что это напоминает начало фильмов ужасов», - написала автору одна из подписчиц.

Странный двор располагается рядом с домом по адресу: Мельничная, 2. По сообщениям подписчиков, «украшением» площадки занимались местные бабули. Более того, хранительницы детского уголка строго-настрого запрещают трогать игрушки.

«Моя дочка пыталась мягкую собачку «спасти», тут такое началось. Это жесть вообще… Данная детская площадка охраняется местными бабулями. Не дай бог кто-то что-то тронет или на посаженную ими там траву (они убеждены, что цветы) наступят нечаянно дети или взрослые! Постоянно с ними ругаюсь, это маразм», - написала одна из участниц обсуждения.

Кроме того, пользователи обратили внимание, что юбка куклы пришита к телу. Большинство участников беседы уверены, что обустроить место для игр можно было бы эстетичнее, а таким образом его делать, смысла обустраивать двор таким образом нет – ни взять, ни поиграть, а только смотреть.

«Инквизиция в деле», «Видела и ужаснулась, ребёнка на всякий случай увела», «Вуду отдыхает», «Во Владивостоке тоже такое видела! Похоже на массовый суицид игрушек, жуть...», «Кому-то было жалко выкинуть игрушки, решили двор украсить, а получилась сцена для ужасов», «Чаки по-уссурийски, начало», «Круче всего медведь, на кол посаженный, сидит уже больше полугода, грязный, страшный. Жуууть», - пишут пользователи.

Действительно, и во Владивостоке, и, возможно, в других городах края подобная картина – не редкость. Многих в приморской столице, например, пугает состояние площадки в парке Минный городок.


 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Вы обещали перед выборами  (вчера, 19:38 )

    А где те люди которые обещали перед выборами восстановить Парк Минного городка???

  • Приморец   (вчера, 20:27 )

    Страшилищи.



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