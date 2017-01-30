В шести районах Приморья восстанавливают дороги после летнего тайфуна

Несмотря на январские морозы, в Приморье продолжается восстановление дорог, разрушенных тайфуном «Лайонрок», о котором не раз писало РИА «Восток-Медиа».

Краевое предприятие «Примавтодор» ведёт дорожные работы в шести районах. За январь освоенная сумма подрядов составила 120 миллионов рублей.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, в зимнее время работы продолжаются в шести северных районах края. Это Дальнереченский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Кавалеровский районы и Дальнегорск.

По словам Дмитрия Горлова, на разрушенном мосту в посёлке Кавалерово рабочие разобрали повреждённую кладку моста, провели расчистку русла реки, сделали подходы к мосту и соорудили новые сборные железобетонные опоры, уложили на них переходные плиты. Аналогичные работы идут на мосту на дороге Устиновка - Зеркальный. На трассе Терней - Малая Кема сотрудники «Примавтодора» расчистили полосу отвода от бурелома, ведут восстановление подходов к мосту через реку Джигитовка.

По плану дорожники должны довести повреждённые тайфуном участки дорог до нормативного состояния к сентябрю 2017 года.