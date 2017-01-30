Во Владивостоке наказали корейскую "Шиллу"

В чёрный список Роспотребнадзора попало ещё одно заведение общепита во Владивостоке. Сегодня, 30 января, появилась информация о приостановке работы корейского ресторана «Шилла» на Партизанском проспекте.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ресторан закрыли на два месяца – до устранения всех нарушений. Такое решение принял Первореченский районный суд краевой столицы на основании административного дела.

Проверяющие нагрянули в «Шиллу» после жалоб жильцов дома № 12а на Партизанском проспекте, которым приходится терпеть соседство с общепитом на первом этаже. Владельцев квартир не устраивали ни шум, ни разгрузка продуктов под их окнами. Там же, у подъезда, под деревянным навесом, работники ресторана разжигали уголь в металлических чашах и затем использовали для приготовления блюд в обеденном зале.

Специалисты обратили внимание и на отсутствие локальной вытяжки над моечными ваннами.

На днях РИА «Восток-Медиа» сообщало о санкциях Роспотребнадзора в отношении другого заведения - кафе Island на Русском острове, где отравились несколько студентов.