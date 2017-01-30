В Приморье прогнозируют рост индивидуального жилищного строительства

Специалисты департамента градостроительства Приморского края обобщили данные всех строек в 2016 году. Оказалось, что темпы строительства остались приблизительно на уровне позапрошлого года: всего было введено в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья, что составляет 97,3 % по отношению к показателям 2015 года. При этом на долю индивидуальных застройщиков пришлось почти 200 тысяч квадратных метров, это 40 % от общего показателя.

Как сообщает краевая пресс-служба, по итогам этого года ожидается сохранение объёма введённых в строй квадратов. Ежегодно в крае возводят новые дома по программе переселения из аварийного жилья, вводят в строй долгострои, и 2017 год не станет исключением. Кроме того, в этом году в стране завершается реализация программы «Жильё для российской семьи», до конца года должны быть введены в эксплуатацию новые дома в Снеговой Пади и на Зелёном углу во Владивостоке, в посёлке Трудовое и уссурийском микрорайоне Радужный.

Рост индивидуального жилищного строительства вероятен в связи с реализацией федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 февраля получить бесплатный земельный участок в Приморье сможет любой желающий житель России. РИА «Восток-Медиа» не раз писало о том, что этот закон призван увеличить приток населения на Дальний Восток.