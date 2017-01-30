Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов

В Находке развернулась общественная борьба с угольными терминалами. Люди активно подписывают петицию с требованием прекратить перегрузку угля открытым способом. А в социальных сетях набирает обороты тематический флешмоб, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальных сетях Приморья стартовал флешмоб #Находка_задыхается. Эта акция направлена на привлечение общественного внимания к проблеме открытых угольных терминалов. Жители города фотографируются в медицинских масках и платках. Фотографии снабжены общей подписью: «SOS! Находка задыхается от угольной пыли!» Снимки публикуются в Интернете с соответствующим хештегом.









О проблеме открытых угольных терминалов в Приморье неравнодушные к проблеме граждане говорят уже давно. Так, весной 2016 года экологи привлекли внимание к проекту такого порта в Фокино. Однако в Находке соседство жилых кварталов с угольными терминалами – никакой не проект, а обыденная реальность. Жители мыса Астафьева, площади Совершеннолетия и Южного микрорайона страдают от угольной пыли не первый год.

Несмотря на то, что в 2014 году губернатор Приморья Владимир Миклушевский запретил в крае перевалку угля открытым способом, активисты сообщают – его распоряжение попросту игнорируется. Об этом представители общественной организации «Надежда» сообщили в своей петиции, которую они разместили на сайте change.org. Петиция одновременно направлена председателю Общественной палаты Приморья Виктору Ларину и президенту России Владимиру Путину.





Наглядные последствия работы открытых угольных терминалов.









«Этот [губернаторский] запрет, похоже, существует только на бумаге. Ситуация день ото дня становится только хуже. Санитарно-защитная зона от мест открытой перевалки угля до жилых домов порой не составляет даже 300 метров. Жители города массово обращаются в государственные органы – Роспотребнадзор, транспортную прокуратуру, другие инстанции. Из контролирующих организаций приходят ответы о том, что предельно допустимая концентрация вредных веществ, содержащихся в угольной пыли, превышена в городе в 6 и более раз», - написали в своём обращении общественники.





По мнению представителей «Надежды», владельцы терминалов занимаются целенаправленным уничтожением находкинской экосистемы и жителей города. Активисты отмечают, что постоянно висящая в воздухе угольная пыль привела к всплеску онкологических заболеваний.

Обращение к председателю приморской Общественной палаты подписали на сегодняшний день больше 5100 человек. А в грядущую субботу инициативная группа горожан собирается провести необычную акцию: прогуляться по Находке в марлевых повязках и сфотографироваться в таком виде на видовых площадках города. Это, по мнению приморцев, также сможет привлечь внимание людей к данной проблеме.