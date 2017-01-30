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#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов: РИА "Восток-Медиа"
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#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
Инициативные граждане запустили сетевой флешмоб и написали петицию
вчера, 17:22
Общество | Приморский край
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Фото: ОО ПК "Надежда", facebook.com

В Находке развернулась общественная борьба с угольными терминалами. Люди активно подписывают петицию с требованием прекратить перегрузку угля открытым способом. А в социальных сетях набирает обороты тематический флешмоб, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальных сетях Приморья стартовал флешмоб #Находка_задыхается. Эта акция направлена на привлечение общественного внимания к проблеме открытых угольных терминалов. Жители города фотографируются в медицинских масках и платках. Фотографии снабжены общей подписью: «SOS! Находка задыхается от угольной пыли!» Снимки публикуются в Интернете с соответствующим хештегом.


 

 

О проблеме открытых угольных терминалов в Приморье неравнодушные к проблеме граждане говорят уже давно. Так, весной 2016 года экологи привлекли внимание к проекту такого порта в Фокино. Однако в Находке соседство жилых кварталов с угольными терминалами – никакой не проект, а обыденная реальность. Жители мыса Астафьева, площади Совершеннолетия и Южного микрорайона страдают от угольной пыли не первый год.

 

Несмотря на то, что в 2014 году губернатор Приморья Владимир Миклушевский запретил в крае перевалку угля открытым способом, активисты сообщают – его распоряжение попросту игнорируется. Об этом представители общественной организации «Надежда» сообщили в своей петиции, которую они разместили на сайте change.org. Петиция одновременно направлена председателю Общественной палаты Приморья Виктору Ларину и президенту России Владимиру Путину.


 
Наглядные последствия работы открытых угольных терминалов.

 

 

«Этот [губернаторский] запрет, похоже, существует только на бумаге. Ситуация день ото дня становится только хуже. Санитарно-защитная зона от мест открытой перевалки угля до жилых домов порой не составляет даже 300 метров. Жители города массово обращаются в государственные органы – Роспотребнадзор, транспортную прокуратуру, другие инстанции. Из контролирующих организаций приходят ответы о том, что предельно допустимая концентрация вредных веществ, содержащихся в угольной пыли, превышена в городе в 6 и более раз», - написали в своём обращении общественники.


 

По мнению представителей «Надежды», владельцы терминалов занимаются целенаправленным уничтожением находкинской экосистемы и жителей города. Активисты отмечают, что постоянно висящая в воздухе угольная пыль привела к всплеску онкологических заболеваний.

 

Обращение к председателю приморской Общественной палаты подписали на сегодняшний день больше 5100 человек. А в грядущую субботу инициативная  группа горожан собирается провести необычную акцию: прогуляться по Находке в марлевых повязках и сфотографироваться в таком виде на видовых площадках города. Это, по мнению приморцев, также сможет привлечь внимание людей к данной проблеме.

 
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Комментарии
  • Наталья  (вчера, 17:34 )

    я в шоке! если вам не нравится город, так в чем проблема? собирайте чемоданы и уматывайте! зачем же на всю страну позорить родной город?

  • Турыст  (вчера, 21:05 )

    Если есть на свете жоппа, то это точно Находка.

  • Не толерантный  (вчера, 20:42 )

    Наталья мы уже идем к тебе, уголек тебе в глотку засыпать будем.

  • Иван Бархатинский  (вчера, 17:39 )

    А вы адвокат московских олигархов-угольщиков, осевших в Находке?

  • местный  (вчера, 17:40 )

    Может это угольный терминал уматает с города?

  • местный  (вчера, 17:45 )

    Пока местные жители будут терпеть это безобразие будет продолжаться! Нужно активней защищать свои права всеми доступными мерами!

  • Владивосток  (вчера, 18:00 )

    Во Владивостоке в рыбном порту так же открыто переваливают уголь. Прям в центре города. Властям до этого дела нет, если хотели порядок уже навели. Свой интерес имеют.

  • олений пенис  (вчера, 19:10 )

    Такое вот противоречие:работа, рабочие места неизбежно связаны с вредными последствиями для людей. При той разрухе, упадке, что случился у нас за последние 26 лет, превращении страны в страну третьего мира этого не избежать. Здесь будут размещать вредные, грязные производства, когда хищнику можно не вкладываться в экозащиту. Именно поэтому там и переваливают уголь, цена подходящая. Власти нужно загрузить порт, получить деньги и если хищника вспугнуть допрасходами , он уйдет. Уйдут и деньги. Людям надо выбирать-или -или.



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