Портовые краны Владивостока умерят потребление электричества

Владивостокский морской торговый порт к лету готовится модернизировать систему управления портальными кранами. Это позволит повысить энергоэффективность, сократив потребление электричества на 35 %. Модернизацию планируется завершить во втором квартале.

ВМТП стал одним из первых портов Дальнего Востока, внедривших принципы энергосбережения и энергоэффективности. Как сообщает пресс-служба порта, более современное электрооборудование изготовлено компанией Siemens и стоит 120 миллионов рублей. Его установка на портальные краны позволит перейти на частотное управление электрическими приводами, снизить динамические нагрузки, уменьшить износ тормозов, муфт и редукторов. За счёт более точного управления увеличится производительность кранов, при этом значительно сократятся расходы на диагностику и сервисное обслуживание.

Всего ВМТП располагает 50 кранами и портовыми перегружателями. Владивостокский морской торговый порт – единственный универсальный порт в регионе, способный переваливать как контейнерные, так и генеральные грузы. В среднем ежегодно ВМТП обрабатывает две тысячи судов, 1,5 тысячи поездов и более 100 тысяч грузовых автомашин.