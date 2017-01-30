В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица

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Тому, кто расставил ловушки, грозит штраф более миллиона рублей
|Фото: i.ytimg.com, центр "Амурский тигр"
Сегодня стало известно о гибели трёхлетней тигрицы, которую обнаружили лесорубы в Пожарском районе. Зверь лежал на дороге – и, по словам лесорубов, у него не было одной лапы. На сигнал о происшествии тут же выехала оперативная группа представителей охотнадзора Приморья – но тигрица не дожила до их приезда.
Специалисты определили, что гибель зверя наступила в результате травмы, полученной в охотничьем капкане. Тигриный труп перевезли в центр экспертизы уссурийской сельскохозяйственной академии.
По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, теперь экспертам предстоит выяснить точные причины гибели животного. Одновременно полиция и охотоведы начали поиски преступника, который расставил капканы вне охотничьего сезона. Ему грозит уголовная ответственность – от 3 до 5 лет лишения свободы и штраф не менее одного миллиона рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало ещё об одном браконьерском покушении на краснокнижного зверя. Раненый тигрёнок был найден 13 января в том же Пожарском районе. Предположительно, его подстрелил браконьер. За информацию о преступнике центр «Амурский тигр» пообещал награду в 150 тысяч рублей. Пострадавшее животное доставлено в центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Зверю сделали офтальмологическую операцию, которую он перенёс неплохо.
Если каждый месяц погибает один и еле выживает другой тигр ( и это в одном районе), то на хрена тогда такая программа по спасению тигра? "По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, теперь экспертам предстоит выяснить точные причины гибели животного. " Что выяснять? От капкана или пули? Что больше делать нечего? В лес всем департаментом - надзирать и охранять. И регламент каждому - пешему 20км, мобильному 100-150 км. Вот тогда ни один браконьер в лес не пойдет.
Пипец. Блин что творят. Ставте фотоловушки на браконьеров а не на зверей. И усиливать нужно штат егерей чтобы 2ногая тварь ни шагу в лес не ступица без присмотра. Тем более заповедник.