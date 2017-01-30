Пятизвёздочную гостиницу Hyatt во Владивостоке решили не продавать

Оператор «Наш дом – Приморье» принял решение не проводить аукцион по продаже гостиницы Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. В самой компании не смогли сказать, с чем это связано, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Недостроенную гостиницу Hyatt на мысе Бурном сняли с аукциона. Приём заявок на участие должен был закончиться 31 января в 9:00 по московскому времени, однако сообщение об отмене продажи появилось ещё 27-го числа. Приказ об отказе от проведения аукциона в электронной форме подписал генеральный директор компании «Наш дом – Приморье» Вадим Кочубей.

В компании корреспонденту редакции отказались комментировать ситуацию и не объяснили, по какой причине приняли такое решение. Также неизвестно – будет ли гостиница вновь выставляться на торги.

По неподтверждённым данным, отмена связана с отсутствием заявок на участие. Сообщения об «увеличении срока подачи» появлялись регулярно, начиная с 12 сентября.

Как выяснилось ещё в июле прошлого года, содержание «законсервированной» пятизвёздочной гостиницы на мысе Бурном обходится бюджету края почти в 5 миллионов рублей в год.

По данным краевой администрации, многофункциональный гостиничный комплекс на мысе Бурном состоит из здания гостиницы со степенью готовности 79 %, здания спа-салона готовностью 52 %.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», два владивостокских пятизвёздочных отеля планировали построить к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако сроки всё время откладывались. В июле «Хаятт» на мысе Бурном всё-таки решили продать, а объект на Набережной, 6 обещают сдать в мае 2017 года. В то же время председатель Контрольно-счётной палаты считает реальным сроком конец мая 2018-го.