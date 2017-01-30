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Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"

Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
Он убеждён в необходимости доработки новых правил регистрации подержанных авто
вчера, 14:45
Общество | Приморский край
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Фото: proxy.dev.zr.ru

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в эфире краевого телеканала прокомментировал новую законодательную инициативу о необходимости обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при регистрации подержанных автомобилей. Он высказался о необходимости доработать закон – чтобы в итоге процедура регистрации авто по новым правилам стала понятна для людей. По словам главы региона, сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанных автомобилях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что требования об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поставили под угрозу дальневосточный автомобильный бизнес - сотни машин уже зависли на дальневосточных таможнях. На популярном автомобильном сайте Drom.ru был размещён призыв направлять электронные письма на имя губернатора Владимира Миклушевского, чтобы тот защитил права автомобилистов, желающих ездить на подержанных японских авто.

Не отрицая целесообразности оснащения автомобилей «тревожной кнопкой» в целом, Владимир Миклушевский поддержал коллективное недоумение и сказал, что в ближайшее время намерен обратиться в правительство Российской Федерации по этому вопросу.

«Как показывает правоприменительная практика, для того, чтобы нововведение работало, людям необходимо всё подробно и понятно объяснить, а также упростить саму процедуру постановки на учёт подержанных иномарок», – подчеркнул глава региона.

 
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Комментарии
  • Виктор  (вчера, 17:53 )

    Я объясняю Миклушевскому:Надо выполнять законы, а не выражать недоумение.

  • Трутень  (вчера, 22:11 )

    ну что ж Владимир нам будет тебя не хватать . . . . . . . . . , путя не любит когда ему неприятные вопросы задают

  • 555  (вчера, 23:03 )

    Я сильно сомневаюсь что он будет задавать Вове подобные вопросы.

  • ывапол  (вчера, 22:14 )

    Виктор Григорьевич, это Вы?

  • Неедрос  (вчера, 22:26 )

    Да уже всё Едриллы позапрещали. . Валить надо с этого Дальнего Востока. Жить невозможно. . .

  • Надо валить  (вчера, 22:35 )

    Валить надо из страны. Гайки затягивают и затягивают особенно тут

  • babai  (вчера, 22:43 )

    Жить только на ДВ не в моготу? А по мне, так такая дурь по всей России! Сначала делают, а потом думаю что же они такое сделали?! Мне вот интересно, каким образом этот "говенный девайс" ускорит время реакции "сил быстрого реагирования" если я нажму кнопку SOS где нибудь по центру пути Владивосток-Чугуевка?! Они понять не могут или не хотят, что ровным счетом ничего не изменится, тут в городе по 4-6 часов партуль ждут, а будет кнопка будут ждать 10мин. ! Дебилизм, одно слово!

  • Автомадама  (вчера, 23:19 )

    Действительно, в черте города не могут или не хотят оперативно приехать на ДТП, и вдруг некоторые заимев эту кнопку( кто купил недавно машину) станут типа ВИРклиентами, а как же остальные автовладельцы которых будет большинство будут продолжать без этой кнопки ездить, чего то как то неувязка получается

  • Народное мнение  (вчера, 22:43 )

    Точно! строго из странны, задушили уже до такой степени, что дышать не можешь, а все равно веревочку еще сильнее тянут. Чего добиваются, страну превратить в систему хотят. Где сломавшиеся винтики просто менять будут или что??? За людей уже совсем не считают народ. Почему я не могу жить хорошо, потому что это правительству не нравится???

  • саша-паша  (вчера, 22:44 )

    нахер мне эта глонас

  • Народное мнение  (вчера, 22:47 )

    Из покон веков, потому что на руси жили хорошо только царь и его бояре. А народ в грязи, нищите, комуналках с одним туалетом. А как только человек начинал жить хорошо и богато, то его сразу в тюрьму, за измену родины или еще что нибудь. Потому что нельзя у нас жить хорошо. Можно только чинам!!! А остальным просто существовать работать на них.

  • Народное мнение  (вчера, 22:48 )

    Тошнит уже от этого всего. И все причины и мотивы ясны же как божий день. Почему только о них никто не говорит не пойму. (((

  • Глонасс Эра  (вчера, 22:57 )

    А я считаю введение хорошее и правильоное не нужно просо как всегда делать из этого проблему, откройте на пунктах пропуска тех. сервисы по установке такой системы на вновь прибывшие автомашины из за границы и все будет ок.

  • 555  (вчера, 23:05 )

    Не для того ее вводили чтобы на каждом углу ее можно было установить.

  • Дед  (вчера, 23:03 )

    Хотели "Единую Россию", вот и получите!

  • 555  (вчера, 23:07 )

    А ты кого хочешь? Навального? Или может Касьянова? Кого ты хочешь?

  • gfdtk  (вчера, 23:18 )

    а абонентская плата у нее будет!??? да и ходить на выборы пора. . . .

  • Adidas  (сегодня, 01:19 )

    Надо выбирать Старикова Колю он сказал конфискацию ведёт для всех родственников и смертную казнь голосуем за него



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