За январь санитарные вертолёты перевезли 18 тяжелобольных приморцев

Санитарная авиация в Приморье продолжает оправдывать свою необходимость – только за первый месяц наступившего 2017 года вертолёты с врачами пришли на помощь 18 пациентам из разных районов края. В том числе во владивостокские клиники были доставлены 4 ребёнка, младшему из которых едва исполнилось 2 месяца.

На совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин доложил, что общий налёт винтокрылых скорых в январе составил почти 50 часов. Новогодние каникулы не были выходными ни для медиков, ни для пилотов санавиации.

В январе чаще других лечебных учреждений края пациентов, доставляемых санавиацией, принимал Региональный сосудистый центр при краевой клинической больнице № 1. Из 18 пациентов в ККБ № 1 доставлены сразу девять пациентов. На втором месте – Владивостокская клиническая больница № 2, более известная как «тысячекоечная».

РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало о работе санитарных вертолётов в Приморском крае. Благодаря им служба медицины катастроф получила возможность быстро добираться до больных и пострадавших в любой точке Приморья. Санитарная авиация действует в крае с 5 февраля 2016 года. Два санитарных вертолёта марки EurocopterAS-350B3e были приобретены администрацией края в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2020 годы. Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке. Их задача – оперативно доставлять тяжелобольных или пострадавших из глухих сёл и таёжных районов в медицинские учреждения.