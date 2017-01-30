Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев

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Он проведёт в Приморье как минимум два дня
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Во Владивосток вновь прилетел вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Рабочая поездка включает несколько мероприятий, одно из основных – совещание по дальневосточному гектару.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в дальневосточном полпредстве, Трутнев уже прибыл во Владивосток. Сегодня запланировано совещание с участием заместителей Юрия Петровича и главных федеральных инспекторов в 9 регионах Дальневосточного федерального округа. Главным федеральным инспектором по Приморскому краю с июня 2016 года является Вадим Здоренко.
Во вторник, 31 января, губернаторы и другие представители региональной, федеральной власти под руководством Трутнева обсудят реализацию закона о дальневосточном гектаре. На повестке дня – начало третьего этапа: с 1 февраля бесплатную землю смогут взять в разработку не только жители ДФО, но и другие россияне.
По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, «с 1 октября более 30 тысяч заявок подано на получение «дальневосточного гектара», и, что очень важно, первые 3,7 тысячи жителей федерального округа уже оформили право безвозмездного пятилетнего пользования земельными участками».
Задайте кто-нибудь ставленнику Путина вопрос 1. Почему приморцы не могут себе позволить себе привезти для личного пользования б/у японскую машину?Если мы вернулись в СССР, то просьба вернуть все богатства земли российской, российскому народу, и предоставить работу нам нашим детям.
Все богатства земли российской уже отданы сечиным, мюллерам, тимченко и т. п.
У нас денюжек хватало только на подержанную, но сейчас и этого лишились, обидно очень!, как жить то дальше?N
Следующий вопрос ув Юрий Петрович! возможно ли получить гектар во Владивостоке т. е в черте города или необходимо брать в лесу Тернейского района. . . . . . . спасибо, Ждем ответ.
Трутнев и Галушка предоставили льготы иностранным и офшорным компаниям, отдали им природные ресурсы Дальнего Востока. А теперь и землю надо отдать приезжим инвесторам. Чтобы побольше вывезти валюты в Стабилизационный фонд.
А как вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев относится к тому, что в г. Находка район Астафьева, люди задыхаются от угля, черный снег, черные окна, подоконники, дети приходят с улицы, как с кочегарки. Рядом школа "Полюс", детсад. Мы жили в экологически чистом районе, а сейчас живем в кочегарке. не надо завлекать нас гектарами приехать в Приморье, мы тут живем, не травите нас, наших детей и внуков,