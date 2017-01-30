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Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
Он проведёт в Приморье как минимум два дня
вчера, 13:27
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивосток вновь прилетел вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Рабочая поездка включает несколько мероприятий, одно из основных – совещание по дальневосточному гектару.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в дальневосточном полпредстве, Трутнев уже прибыл во Владивосток. Сегодня запланировано совещание с участием заместителей Юрия Петровича и главных федеральных инспекторов в 9 регионах Дальневосточного федерального округа. Главным федеральным инспектором по Приморскому краю с июня 2016 года является Вадим Здоренко.

Во вторник, 31 января, губернаторы и другие представители региональной, федеральной власти под руководством Трутнева обсудят реализацию закона о дальневосточном гектаре. На повестке дня – начало третьего этапа: с 1 февраля бесплатную землю смогут взять в разработку не только жители ДФО, но и другие россияне.

По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, «с 1 октября более 30 тысяч заявок подано на получение «дальневосточного гектара», и, что очень важно, первые 3,7 тысячи жителей федерального округа уже оформили право безвозмездного пятилетнего пользования земельными участками».

 
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Комментарии
  • 25  (вчера, 13:39 )

    Задайте кто-нибудь ставленнику Путина вопрос 1. Почему приморцы не могут себе позволить себе привезти для личного пользования б/у японскую машину?Если мы вернулись в СССР, то просьба вернуть все богатства земли российской, российскому народу, и предоставить работу нам нашим детям.

  • Володя  (вчера, 17:16 )

    Все богатства земли российской уже отданы сечиным, мюллерам, тимченко и т. п.

  • Автомадама  (вчера, 13:48 )

    У нас денюжек хватало только на подержанную, но сейчас и этого лишились, обидно очень!, как жить то дальше?N

  • Федя  (вчера, 13:51 )

    Следующий вопрос ув Юрий Петрович! возможно ли получить гектар во Владивостоке т. е в черте города или необходимо брать в лесу Тернейского района. . . . . . . спасибо, Ждем ответ.

  • Виктор  (вчера, 17:47 )

    Трутнев и Галушка предоставили льготы иностранным и офшорным компаниям, отдали им природные ресурсы Дальнего Востока. А теперь и землю надо отдать приезжим инвесторам. Чтобы побольше вывезти валюты в Стабилизационный фонд.

  • Зоя  (вчера, 23:12 )

    А как вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев относится к тому, что в г. Находка район Астафьева, люди задыхаются от угля, черный снег, черные окна, подоконники, дети приходят с улицы, как с кочегарки. Рядом школа "Полюс", детсад. Мы жили в экологически чистом районе, а сейчас живем в кочегарке. не надо завлекать нас гектарами приехать в Приморье, мы тут живем, не травите нас, наших детей и внуков,



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