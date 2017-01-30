Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев

Он проведёт в Приморье как минимум два дня

Во Владивосток вновь прилетел вице-премьер российского правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Рабочая поездка включает несколько мероприятий, одно из основных – совещание по дальневосточному гектару.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в дальневосточном полпредстве, Трутнев уже прибыл во Владивосток. Сегодня запланировано совещание с участием заместителей Юрия Петровича и главных федеральных инспекторов в 9 регионах Дальневосточного федерального округа. Главным федеральным инспектором по Приморскому краю с июня 2016 года является Вадим Здоренко.

Во вторник, 31 января, губернаторы и другие представители региональной, федеральной власти под руководством Трутнева обсудят реализацию закона о дальневосточном гектаре. На повестке дня – начало третьего этапа: с 1 февраля бесплатную землю смогут взять в разработку не только жители ДФО, но и другие россияне.

По словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки, «с 1 октября более 30 тысяч заявок подано на получение «дальневосточного гектара», и, что очень важно, первые 3,7 тысячи жителей федерального округа уже оформили право безвозмездного пятилетнего пользования земельными участками».