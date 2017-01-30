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В Уссурийске сотни таксистов простились с погибшим коллегой: РИА "Восток-Медиа"
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В Уссурийске сотни таксистов простились с погибшим коллегой

В Уссурийске сотни таксистов простились с погибшим коллегой
Они проехали колонной по улицам города
вчера, 13:21
Общество | Приморский край
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Фото: mark2_che

Таксисты Уссурийска накануне проехались автоколонной по улицам города в знак прощания с убитым коллегой. В акции приняли участие сотни водителей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшее воскресенье в Уссурийске состоялось прощание с убитым работником городского такси «Удача». РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что труп мужчины обнаружили 27 января возле рабочего автомобиля. На теле таксиста было несколько колотых ран. Стражам правопорядка удалось найти и задержать подозреваемых — это двое местных жителей в возрасте 25 и 27 лет. По неофициальной информации, парни не захотели заплатить водителю 450 рублей за поездку и попросту зарезали его. Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя приморского следственного управления Аврора Римская, погибшему было 42 года. Со своей женой он пребывал в разводе.

 

29 января в 14:00 коллеги погибшего таксиста устроили автопробег в знак памяти. Больше сотни автомобилей проехали колонной по улицам города. Видеозаписи с этой акции стали быстро распространяться в социальных сетях Приморья. Жители края активно комментировали её, выражали соболезнования родственникам и друзьям погибшего. В ходе обсуждений некоторые уссурийцы поделились информацией о самих подозреваемых. Если верить сарафанному радио, оба парня имели за плечами тюремные ходки. Один из них в последнее время зарабатывал на жизнь мытьём подъездов.

Некоторые приморцы выразили мнение, что методы работы таксистов стоит усовершенствовать. Это помогло бы избежать подобных инцидентов в будущем. «Пора уже подумать о безопасности водителей. Какую-то систему оплаты придумать, чтобы не им на руки отдавались деньги, а при звонке снимались. Если у заявителя нет денег оплатить, то и на вызов никто не поедет. Сколько их уже убили из-за того, что платить не хотели», - написала в комментариях к видеозаписи одна из жительниц Приморья.

Стоит отметить, что подобные инциденты действительно довольно часто происходят в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что во Владивостоке пьяный пассажир напал на таксиста с ножом. У мужчины не было денег, и он решил поживиться за счёт водителя. Один из самых громких инцидентов произошёл в Артёме. Там два приятеля напились и решили ограбить водителя такси. Для этого они заказали машину и попросили водителя довезти их до мыса Черепахи в районе города Артёма. Как только таксист съехал на бездорожье, мужчины напали на него. Они избили его и оставили в лесу. Спустя некоторое время таксист скончался от тяжких повреждений внутренних органов.

 
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Комментарии
  • олений пенис  (вчера, 18:06 )

    То-то амерские таксёры дурачки сельские, ставят в своих чекерах пуленепробиваемую перегородку, разделяющую салон. Щас любой навозник прыгает за руль и начинает гоняться за длинным рублем, плюя на свою жизнь. То же и автобусники. Чувачки, у вас в карманах капуста, а по ночам бродит множество торчубасов, очумевших от воздержания. Готовых на все , ради дури. Вы легкая добыча и скрыться не проблема. Отношение к собственной жизни у вас самое наплевательское эта жертва не первая и , думаю, далеко не последняя.



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