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"Скверные" дела: мэрия Владивостока выявляет незаконные вырубки: РИА "Восток-Медиа"
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"Скверные" дела: мэрия Владивостока выявляет незаконные вырубки

"Скверные" дела: мэрия Владивостока выявляет незаконные вырубки
И советует, куда обращаться по фактам правонарушений
вчера, 12:10
Экология | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Администрация Владивостока продолжает работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки деревьев, кустарников; сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы. В управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города сегодня рассказали, куда в приморской столице обращаться по фактам незаконной вырубки зелёных насаждений.

«В первую очередь об этом необходимо сообщить в дежурную часть управления МВД РФ по городу Владивостоку, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность лица, совершившего правонарушение. Номер телефона – 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 – с мобильного. Затем сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам: 2-614-371, 2-614-272, а также оставить письменное обращение через интернет-приёмную на сайте www.vlc.ru или через управление по работе с обращениями граждан администрации города, Океанский проспект, 15/3», – пояснили в муниципалитете.

Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в ежедневном режиме осуществляют мониторинг по сохранению зелёных насаждений, выезжают с проверками по адресам, указанным в поступающих обращениях горожан.

С начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения зелёных насаждений по адресам: улица Воропаева, 35; Калинина, 4; Радужная, 7а; Катерная, 2; Снеговая, 71; Бестужева, 40, Народный проспект, 49. Это порядка 300 деревьев и кустарников, 3900 квадратных метров плодородно-растительного слоя почвы.

Также за январь нового года выявлены факты незаконного повреждения насаждений по адресам: улица Баляева, 34, переулок Камский, 1в, Народный проспект, 49 – всего свыше 15 деревьев. Как отметили специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования, под незаконным повреждением зелёных насаждений подразумеваются обрезка веток и кроны, обдир коры, повреждение корневой системы.

По результатам проверок, уточняют чиновники, к выявленным нарушителям природоохранного законодательства – физическим, должностным и юридическим лицам – применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Материалы проверок направляются в административные комиссии, в правоохранительные и надзорные органы.

Таким образом, правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

В этом случае «чёрного лесоруба» ждёт уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 260 частью 3 УК РФ по фактам несанкционированного повреждения и уничтожения зелёных насаждений, к которым относятся деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой.

Как отметили в профильном управлении городской администрации, незаконное уничтожение зелёных насаждений происходит в основном пользователями земельных участков в связи с ведением хозяйственной деятельности. Нарушители незаконно уничтожают деревья для организации стоянок автотранспорта, строительства индивидуальных жилых домов, магазинов, других зданий, установки торговых павильонов, прокладки инженерных коммуникаций.

Встречаются случаи, когда граждане уничтожают или повреждают деревья и кустарники на придомовых территориях многоквартирных домов. Зачастую это происходит в связи с тем, что деревья, по мнению жителей, загораживают солнечный свет в квартире или просто портят вид из окна.

 
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