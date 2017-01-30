Приморец получил "Золотого орла" за фильм "Экипаж"

Впервые в истории премии «Золотой орёл» российская киноакадемия вручала награду за лучшие визуальные эффекты. Над фильмом-победителем трудился и Сергей Невшупов из Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уроженец Владивостока стал частью команды, которая накануне получила «Золотого орла» за визуальные эффекты в фильме «Экипаж». «Мои искренние поздравления всем коллегам, работа над фильмом была тяжёлой и самоотверженной, но оно того стоило! Спасибо вам!» - написал он на своей странице в Facebook. Национальная академия кинематографических искусств и наук России ввела эту номинацию впервые. Кроме «Экипажа», за победу боролись картины «Дуэлянт» и «Ледокол».

Приморец Сергей Невшупов выполнял функции супервайзера компьютерной графики и отвечал за подготовку 3D-элементов, связанных с лавой, огнём и облаками. В одном из своих интервью он рассказывал, что компания CGF делала все эффекты, которые вошли в фильм. Проектом также руководили генеральный продюсер студии Александр Горохов, который был и главным VFX-супервайзером «Экипажа», и супервайзер стереочасти Павел Безбородов.

Ранее Сергей Невшупов работал в компании Weta Digital — на его счету цифровая графика для «Властелина колец», «Хоббита», «Аватара», фильмов «Я, робот», «Кинг-Конг», «Люди Икс: последняя битва» и «Мой домашний динозавр». Также Сергей принимал участие в создании картины «Он – дракон», где, как и в «Экипаже», использовали виртуальную камеру собственной разработки. Он рассказывал журналистам, что сложность была с самолётами – команде необходимо было создать мелкие детали, которые бы выглядели убедительно с любого расстояния.

Фильм «Экипаж» получил награды и за «Лучшую работу звукорежиссёра», «Лучший монтаж», «Лучшую музыку», а также за мужскую роль второго плана, которую исполнил Сергей Шакуров. Всего картина была представлена в 10 номинациях.