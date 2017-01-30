Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 31 января 2017 года, 05:45
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка
В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка
Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске
Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске
Регионы:


Популярное
вчера, 14:52
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
вчера, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
вчера, 08:55
Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 14:45
Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 08:32
Часть жителей Владивостока до вечера останется без света
вчера, 11:05
Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 18:10
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца

Обсуждаемое
вчера, 14:45
18

Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 17:22
8

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 14:52
7

Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 08:55
6

Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 13:27
6

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 11:05
5

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 11:40
5

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 15:15
4

В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица
вчера, 18:10
3

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 09:28
3

В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева вчера, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока вчера, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 853



Система Orphus

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
Хищников заметили в районе Лучегорска
вчера, 11:40
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Interesting-Information.ru, mark2_che

Амурские тигры вновь попались на глаза приморским автомобилистам. В этот раз полосатых хищников видели недалеко от посёлка Лучегорск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Пожарском районе Приморья произошёл очередной случай выхода тигров к человеку. Двух хищников – судя по всему, мать с тигрёнком – приморцы встретили прямо на дороге возле Лучегорска. Встреча произошла ночью – водитель со своим другом ехал по своим делам, когда к ним навстречу выбежали две большие кошки. Видеозапись этого события опубликовал в Instagram уссурийский блогер Марк Чернослив.

 

Что заставило двух «хозяев тайги» выйти к людям – неизвестно. По этому поводу в комментариях к видео разгорелся жаркий спор. Некоторые приморцы считают, что хищники всё чаще выходят к людям из-за вырубки лесов и браконьерской активности. Животным просто нечего стало есть. Другие полагают, что такие случаи стали результатом программы по сохранению вида. «Вот их всё больше и больше становится. А говорят, популяция тигров не растёт. Ещё как растёт! А дальше они начнут в сёла ходить, есть скотину», - написал один из комментаторов. В то же время некоторые приморцы уверяют – в Пожарском районе такие встречи происходят сплошь и рядом. Поэтому для местных жителей подобные «тигриные прогулки» не являются чем-то из ряда вон выходящим.

Стоит отметить, что в последнее время дикие тигры всё чаще выходят к людям в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что недавно полосатого хищника видели недалеко от «Штыковских прудов». А под Новый год в село Тихоречное Анучинского района забредал амурский тигр. Его следы обнаружили возле местной школы. Но самым известным случаем стал визит такой кошки во Владивосток. Через несколько дней специалисты отловили зверя в районе Шаморы и отвезли в реабилитационный центр «Тигр». Там ему дали имя Владик.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • мнение  (вчера, 12:44 )

    Это ж надо, какая удача, вот так тигров увидеть.

  • ***  (вчера, 14:57 )

    Тигры вполне адекватно и спокойно себя вели в отличие от людей. Они специально провоцировали диких кошек, светя им в глаза фонариком.

  • Страшно жить  (вчера, 16:09 )

    Только идиот может верить в эти сказки о том, что популяция тигров растет!!! Благодаря чему: активной вырубке оставшейся тайги (для экспорта в вонючий Китай), пожарам, нехватке корма, сотням браконьеров????? Не проходит и десяти дней, как появляется печальная новость о том, что очередной тигр получил пулю или попал в капкан. .

  • Виктор  (вчера, 19:19 )

    В соответствии с установкой Путина тигров всячески охраняют. И тигры перестают бояться людей, начинают выходить к населенным пунктам. А в соответствии с распоряжением Трутнева и Галушки, началась раздача дальневосточного гектара. И осмелевшие тигры начнут выходить на эти гектары.

  • Приморец   (вчера, 22:56 )

    Корма не хватает зверям вот и шатаются везде. Браконьеры, чёрные лесорубы. (часто одно и тоже лицо). Ловить нужно и садить надолго. Увеличивать егерьский штат.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru