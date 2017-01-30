"Единая Россия" развивает партийный проект "Детский спорт"

В Ленинском районе Владивостока состоялся товарищеский матч по хоккею

Товарищеский матч по хоккею с шайбой между дворовыми командами «Адмирал Кузнецов» и «Ярость» прошёл накануне в Ленинском районе города Владивостока. Партия «Единая Россия» в Приморском крае продолжает объявленный ранее проект «Детский спорт».

Несмотря на холодную погоду, встреча вызвала огромный интерес среди болельщиков – трибуны были заполнены. Горожане внимательно наблюдали за ходом матча и активно поддерживали игроков. Матч прошёл в упорной борьбе, никто не хотел уступать. Но хоккеисты команды «Ярость» всё-таки вырвали победу у «Адмирала Кузнецова», закончив встречу со счётом 5:3.

После игры болельщики отметили, что получили множество положительных эмоций. Победители получили свой заслуженный кубок, а лучших игроков наградили медалями и грамотами. Жюри отметило самого юного хоккеиста – 13-летнего Павла Годовникова.

Встречу организовали члены местного политического совета партии «Единая Россия» Эдуард Нариманидзе и Александр Митрофанов совместно с административно-территориальным управлением Ленинского района краевого центра в рамках партийного проекта «Детский спорт».