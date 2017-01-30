Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях

В Приморье изменилась система начисления платы за общедомовые нужды (ОДН). Скоро многие жители края получат новые квитанции без этой строчки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-центра Дальневосточной энергетической компании, в счетах на оплату электроэнергии «ДЭК» за январь не будет строки «начисления за общедомовые нужды». Новые расчётные листы абоненты получат в феврале.

Изменения объясняются нововведениями 154 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации. Согласно правкам, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за техническое обслуживание дома. Теперь деньги на вышеуказанные нужды взимают управляющие компании.

Нововведения не коснутся жильцов домов, где выбрана непосредственная форма управления домом или способ управления в многоквартирном доме вовсе не выбран. Такие жильцы будут оплачивать общедомовые нужды ресурсоснабжающей организации.

Принятые поправки в Жилищный кодекс, по мнению их авторов, помогут навести порядок в многоквартирных домах, а также станут стимулом для УК в борьбе с воровством энергоресурсов.