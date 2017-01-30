Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью

В Находке вновь общественность консолидируется на борьбу за экологию города. Активисты составили очередное обращение в адрес руководителей надзорных органов, краевой и федеральной власти, нескольких федеральных телеканалов. 4 февраля завершается первый этап сбора подписей под этим обращением против распространения угольной пыли. Инициаторами новой акции стали жители микрорайона Астафьева, чьи дома находятся в непосредственной близости с крупнейшим угольным терминалом, и представители общественной организации «Надежда».

«За несколько дней мы собрали 2855 подписей, но так как в каждом микрорайоне созданы инициативные экологические группы, мы ждём, что подписей будет гораздо больше», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» одна из активисток микрорайона Астафьева Светлана Воробьева.

Акция по сбору подписей нашла отклик у многих интернет-пользователей Находки. Люди даже говорят о намерениях перекрывать дороги, чтобы привлечь внимание властей к ужасающей ситуации с угольной пылью. В будущую субботу группа горожан собирается надеть марлевые повязки и сфотографироваться на видовых площадках Находки, чтобы распространить наглядную картину своих страданий как можно шире. Одновременно в социальных сетях города набирает обороты флешмоб с хештегом «Мне нечем дышать».

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о том, что в Находке не решается проблема с загрязнением воздуха угольной пылью. Между тем в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. Выступая в 2015 году на экологическом форуме «Природа без границ», губернатор края Владимир Миклушевский напомнил об этом, призвав руководителей предприятий соблюдать экологические стандарты.