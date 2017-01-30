Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью

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В городе опять собирают подписи против загрязнения воздуха
|Фото: Mediaspy.ru
В Находке вновь общественность консолидируется на борьбу за экологию города. Активисты составили очередное обращение в адрес руководителей надзорных органов, краевой и федеральной власти, нескольких федеральных телеканалов. 4 февраля завершается первый этап сбора подписей под этим обращением против распространения угольной пыли. Инициаторами новой акции стали жители микрорайона Астафьева, чьи дома находятся в непосредственной близости с крупнейшим угольным терминалом, и представители общественной организации «Надежда».
«За несколько дней мы собрали 2855 подписей, но так как в каждом микрорайоне созданы инициативные экологические группы, мы ждём, что подписей будет гораздо больше», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» одна из активисток микрорайона Астафьева Светлана Воробьева.
Акция по сбору подписей нашла отклик у многих интернет-пользователей Находки. Люди даже говорят о намерениях перекрывать дороги, чтобы привлечь внимание властей к ужасающей ситуации с угольной пылью. В будущую субботу группа горожан собирается надеть марлевые повязки и сфотографироваться на видовых площадках Находки, чтобы распространить наглядную картину своих страданий как можно шире. Одновременно в социальных сетях города набирает обороты флешмоб с хештегом «Мне нечем дышать».
Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о том, что в Находке не решается проблема с загрязнением воздуха угольной пылью. Между тем в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. Выступая в 2015 году на экологическом форуме «Природа без границ», губернатор края Владимир Миклушевский напомнил об этом, призвав руководителей предприятий соблюдать экологические стандарты.
Год экологии в России. . . .
Вот именно год экологии в России, но то, что творится в Находке. это в первую очередь попустительство властей. либо сговор!!!Проблема замалчивается всеми . на местном уровне что - либо добиться не возможно!!Люди реально уже устали от этого беспредела!! Дождуться. что жд пути перекрывать пойдут!!!
Кристина, я уже Вам писал, что не тот объект выбрали потерпевшие для сбора подписей. Если бы в крае был губернатор, а не Миклушевский, а депутатом у Вас был не Маноконов, а тот, кто в состоянии выразить недоверие губернатору, то проблема была бы решена очень быстро. У депутата вся полнота власти. Он представитель народа-носителя власти, а Миклушевский, Бессчасный, Ваш глава-слуги народа. Пока мы ЭТО не осознаем, над нами так и будут издеваться. Поставьте ультиматум Миклушевскому, бессчасному и руководителю правящей партии - даём неделю для закрытия терминала. Если через неделю терминал не прекратит работу - выражаем недоверие партии Единая Россия и её членам - Маноконову и Миклушевскому. А за перекрытие дороги полиция арестует человек сто, двести, триста, хоть всех, а самый гуманный суд в мире приговорит всех потерпевших от произвола власти к штрафу. Свои права нужно отстаивать только ЗАКОННЫМИ методами. Но Находку ждёт ещё более страшная месть системы, если Вы не запретите строительство НХК на м. Елизарова. Это будет гарантированная медленная смерть всему живому на всей территории, куда ветер донесёт воздушно-туманный отравленный коктейль.
Живу на ул. Астафьва 105, в 300 метрах от угольных комплексов, это какой-то ужас!!! Черное от угля все. Здесь же расположена школа "Полюс", детский сад, дети с прогулки приходят черные, белье сушим в квартирах, Этот 2017 год-год экологии Приморского края, выделены миллиарды, а куда пойдут эти деньги? Может лучше не гадить, тогда и не надо будет деньги выделять на экологию? В Приморье завлекают бесплатными гектарами, подъемными, а коренных жителей уничтожают углем. Кто может, тот уезжает с Находки, а мы на Астафьева и квартиры не сможем продать. С каждым днем все хуже, уголь все прибывает. Уже, наверное никто не поможет остановить это безобразие, экологическую катастрофу города Находка. Помогите!!! Спасите наших детей и внуков!!!
Обратитесь в СМИ. Пусть приедут репортаж сделают. Может поможет. И сами тоже не сидите. Ищите пути выхода. Информационно воюйте. Если не поможет тогда да, на дорогу и пути. Видео снимите сами. Очень понимаю вас.