На дорогах Владивостока замечено несколько серьёзных пробок

Сегодня утром дороги Владивостока оказались загружены на 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице зафиксировано несколько довольно мощных пробок.

Самый серьёзный затор собрался на Светланской улице. 6-балльный трафик от Луговой площади до Матросского сквера продержался более полутора часов. Забитой оказалась и дорога от Луговой до Спортивной. Ранним утром загруженность магистрали достигала семи баллов. Однако продержался такой трафик недолго – уже в девятом часу утра движение нормализовалось.

На «шестёрку» был загружен и проспект 100-летия Владивостока. Этот затор растянулся от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная». Он сохранялся в течение полутора часов.

Самая длительная пробка собралась на Народном и Океанском проспектах. Перегруженный трафик от остановки «Педучилище» до издательства «Дальпресс» наблюдался целых два часа.

Проблемы с движением зафиксированы на Русской улице. Плотность трафика по направлению к Выселковой составила 5 баллов. Движение на магистрали пришло в норму меньше чем через час.

На остальных дорогах Владивостока было свободно. Стоит отметить, что в последнее время подобная загруженность не характерна для дорог приморской столицы. Всю последнюю неделю городские магистрали были загружены всего на четыре балла.