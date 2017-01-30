Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"

Минувшие выходные отметились в Приморье рядом автомобильных происшествий. Их главной причиной стал выпавший по краю небольшой снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на то, что обещанный синоптиками циклон практически не задел Приморье, выпавший в некоторых районах края снег привёл к всплеску ДТП. Причина проста: даже эти небольшие осадки вовремя не расчистили. Особенно в этом плане «отличился» Партизанск. В минувшее воскресенье там произошло сразу три аварии. Две из них - на скользком участке дороги возле дома № 6 на Центральной.









Ещё одним инцидентом отметилась улица 50 лет ВЛКСМ.





Также авария произошла в районе 24-й шахты. Там на заснеженной дороге не разъехались легковушка и грузовик.





Самое серьёзное ДТП произошло возле села Голубовка Партизанского района. Там с трассы вылетел микроавтобус. По информации dps_control, причиной аварии стал гололёд, сковавший часть дороги между Голубовкой и Екатериновкой. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина кубарем покатилась на обочину. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Владельцу поверженного автомобиля помогли проезжавшие мимо водители. Они общими усилиями подняли микроавтобус обратно. Однако вскоре на этом же участке дороги с трассы вылетели ещё два автомобиля. По словам очевидцев, дорога там представляет собой настоящий каток.

В минувшие выходные случилось ещё одно происшествие – правда, его причиной стала отнюдь не сложная обстановка на дорогах. Рисковый владелец внедорожника «Лексус» с друзьями решил покататься по льду Амурского залива в районе острова Скребцова. Парень, вероятно, не читал новостей о том, чем заканчиваются такие «покатушки», - за что и поплатился. Его дорогостоящий автомобиль ушёл под воду.





Водитель и его пассажиры смогли вовремя эвакуироваться и не пострадали. Стоит отметить, что район Коврижки (как в народе называют остров Скребцова) является одним из самых опасных для прогулок и поездок по льду. За последний месяц там провалились под лёд уже несколько автомобилей.