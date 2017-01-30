Бизнесмены из Приморья чаще всего летают в Москву, Хабаровск и Сахалин

А во Владивосток чаще всего приезжают предприниматели из Южной Кореи, Китая и Японии

Бизнес-туристы из приморской столицы чаще всего посещают Москву, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Из-за границы в Приморье чаще всего приезжают предприниматели Южной Кореи, Китая и Японии.

Бизнес-активность крупных российских и зарубежных корпораций на Дальнем Востоке за 2016 год проанализировали эксперты группы компаний «Аэроклуб». Специалисты определили основные командировочные направления среди деловых туристов из Владивостока. Чаще всего они посещают Москву, Хабаровск и Южно-Сахалинск, при этом число поездок в столицу выросло более чем вдвое по сравнению с 2015 годом.

Средний чек на перелёты в Москву в 2016 году снизился на 9 % и составил 31 900 рублей. Упала также стоимость перелёта до Хабаровска – по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 11 %. Больше всего подешевели билеты в Южно-Сахалинск – падение составило 18 %.

В список востребованных маршрутов также попали Новосибирск и Иркутск. Существенно увеличилось количество командировок в Благовещенск, Сочи и Москву.

Лидерами на международных направлениях стали Шанхай, Сеул и Токио. Гонконг и Сингапур замкнули пятёрку лидеров прошлого года. Особенно ощутимо выросло количество командировок в Шанхай и Сингапур.

Владивосток в свою очередь чаще всего принимает предпринимателей из Москвы, Хабаровска и Новосибирска, а также Южной Кореи, Китая и Японии.

По словам генерального директора «Аэроклуба» Дениса Матюхина, бизнес-активность Владивостока стабильно держится на высоком уровне. Более того, представители компании рассчитывают на рост делового туризма в крае в 2017 году. Это станет возможным благодаря развивающимся бизнес-связям Дальнего Востока.

Так, в настоящее время, например, бизнес-активность во Владивостоке обеспечивают преимущественно фармацевтические компании – на них приходится 21 % всех командировок во Владивосток и 38 % – из Владивостока.