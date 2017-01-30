В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк

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Желающие могут собрать коллекцию моделей машин
|Фото: пресс-служба "Почты России"
Коллекционные игрушки УАЗ, «Лада-Ларгус», «Газель» и КамАЗ появились в почтовых отделениях Владивостока и других населённых пунктов Приморского края. У жителей региона есть возможность собрать весь автопарк, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Почтовый автопарк в миниатюре теперь есть и в Приморье. Игрушечные модели машин являются точными копиями реальных автомобилей, используемых госпредприятием. Модели УАЗ-Hunter, «Лада-4х4» и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм. «При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов», - добавили в пресс-службе приморского филиала «Почты России».
Сотрудники почты считают, что интерес к брендированной продукции организации является подтверждением улучшения отношения к самой почте и к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж брендированных игрушек – сигнал увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.
В будущем ассортимент представленных моделей планируют расширить. Коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк почтового оператора, в том числе фургон УАЗ, «Ладу-Ларгус», «Газель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.
На сегодняшний день автопарк «Почты России» насчитывает больше 17 000 единиц транспорта. Общая протяжённость магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 миллиона километров.
Лучше бы работали, как положено. Приходишь на почту и боишься состариться в очереди. . .
Я не почтовый работник, но в курсе сколько у них зарплата. Оператор- 7500, почтальон - 9000. так что подумай сначала, как это работать при такой зарплате и при полном загрузе, когда кроме основных почтовых функций им приходится еще выполнять коммунальные, банковские операции и т. п. Никаких нервов не хватит.
А еще делают временную регистрацию без ведома собственника квартиры. Да!Это так и есть.