В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк

Коллекционные игрушки УАЗ, «Лада-Ларгус», «Газель» и КамАЗ появились в почтовых отделениях Владивостока и других населённых пунктов Приморского края. У жителей региона есть возможность собрать весь автопарк, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Почтовый автопарк в миниатюре теперь есть и в Приморье. Игрушечные модели машин являются точными копиями реальных автомобилей, используемых госпредприятием. Модели УАЗ-Hunter, «Лада-4х4» и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм. «При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов», - добавили в пресс-службе приморского филиала «Почты России».

Сотрудники почты считают, что интерес к брендированной продукции организации является подтверждением улучшения отношения к самой почте и к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж брендированных игрушек – сигнал увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.

В будущем ассортимент представленных моделей планируют расширить. Коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк почтового оператора, в том числе фургон УАЗ, «Ладу-Ларгус», «Газель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.

На сегодняшний день автопарк «Почты России» насчитывает больше 17 000 единиц транспорта. Общая протяжённость магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 миллиона километров.







