В Приморье ожидаются потепление и небольшой снег

Первая половина новой рабочей недели в Приморье будет ветреной и холодной. Затем в крае ожидается потепление, в отдельных районах возможны осадки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью циклон, ухудшавший погоду в Приморье в воскресенье, ушёл к северным островам Японии. По информации портала «Примпогода», днём по краю начнёт расти давление, осадки прекратятся, но сохранится морозная погода. Столбик термометра остановится на отметках -11…-15 градусов, на побережье – от -2 до -10 градусов.

В ночь на вторник, 31 января, погодные условия существенно не изменятся, температурный фон останется на уровне предыдущей ночи. Днём с западными потоками на край начнёт распространяться более тёплый воздух. Максимальная температура повысится до 0...−12 градусов.

Очередное изменение погоды придётся на середину недели. В связи со смещением фронтальных разделов в крае потеплеет, местами пройдёт небольшой снег.

Во Владивостоке в первые дни недели установится холодная и ветреная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит около −14...−16 градусов, днём повысится до −8...−10 градусов. В середине недели потеплеет до −4...−6 градусов в светлое время суток.