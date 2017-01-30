Часть жителей Владивостока до вечера останется без света

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Энергетики проводят плановую проверку электросетей
|Фото: innoros.ru
Сегодня, 30 января, часть Владивостока останется без света. Специалисты снова заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
Академика Комарова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Академика Королёва, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25;
Алеутская, 39, 41, 43;
Енисейская, 4в, 7, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24;
Жигура, 30, 32, 34, 42, 44, 48, 50, 52, 52а;
Зелёная, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 69;
Карла Маркса, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 102, 104, 106, 108, 110, 114;
Коммуны, 14;
Мечникова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90;
Порт-Артурская, 26;
Русская, 3;
Садгородская, 13, 15;
Станционная, 3;
Тернейская, 9;
Тупик Шевченко, 9;
Уткинская, 15;
Ушакова, 3, 4, 5, 6;
Фанерная, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
Чугаева, 81.