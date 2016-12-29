Для защиты Хасанского района от пожаров закупили две машины

В Хасанский район Приморья направят две новых автомашины – ГАЗ и УАЗ, а также оборудование для борьбы с лесными пожарами. Общая стоимость закупленной техники – 7 миллионов рублей.

Как сообщили сотрудники краевого департамента лесного хозяйства, кроме транспорта, приобретено 19 ранцевых воздуходувок, пять генераторов, семь бензопил, 15 специальных зажигательных аппаратов, четыре спутниковых телефона и четыре палатки, а также два домика из сэндвич-панелей, которые установят на территориях для дежурства оперативных групп во время пожароопасного периода. Это позволит оперативным группам максимально быстро реагировать на возникающие пожары.

По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, всё оборудование закуплено по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

«Оно предназначено для выполнения противопожарных мероприятий в Хасанском районе Приморья. Там сложный рельеф, болотистая почва, а высокопроходимая техника и современное оборудование помогут эффективно предупреждать и ликвидировать лесные пожары», – отметил Евгений Вишняков.

Заместитель главы региона добавил, что в 2017 году планируется продолжить обновление противопожарной техники в Приморье. На эти цели в бюджете Приморского края заложено пять миллионов рублей.