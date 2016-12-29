Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов

Работы по капитальному ремонту Владивостокского цирка ведутся в две смены. Строители завершают установку ярусов в зрительном зале и черновую отделку внутренних помещений, сообщили сегодня в администрации Приморского края. Все работы специалисты планируют закончить к концу 2017-го.

Капитальный ремонт цирка идёт и днём, и ночью, работы ведутся в две смены, и ракушка преображается на глазах, рапортуют власти. В зрительном зале завершается установка ярусов, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Смонтировано около 40 тонн металлических конструкций, теперь строители заливают их бетонным раствором. Как рассказали представители подрядчика, одновременно идут испытания новой манежной плиты.

«В работах по установке ярусов задействованы две единицы тяжёлой техники – автомобильный кран и бетономешалка общей массой 25 тонн, такой нагрузки на манеж не будет даже во время выступления слонов», – сообщили строители.

К Новому году специалисты выполнили основной объём черновой отделки помещений цирка, завершает работу и цех по изготовлению вентиляционных заготовок, из которых планируется смонтировать новую систему вентиляции. Кроме того, фасад Владивостокского цирка украсили контурной подсветкой, которая не только подчеркнула его новый облик, но и добавила шарма ночному городу.

Капитальный ремонт Владивостокского цирка – заверяют власти – подрядчики завершат до конца 2017 года. Состояние здания, за 40 лет не видевшего капремонта, потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ – усиления несущих конструкций, а также перекладки наружных сетей тепло- и электроснабжения.