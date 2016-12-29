В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги

Колония из сотни морских млекопитающих облюбовала побережье у мыса Камбального в Приморье. Научные сотрудники Лазовского заповедника в эти дни проводят учёт численности тюленей ларг. В ноябре-декабре они как раз мигрируют с севера на юг, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу объединённой дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».

Вдоль морского побережья Лазовского заповедника есть четыре места, где ларги устраивают массовые лежбища во время сезонной миграции. В это время их и пересчитывают специалисты. А именно – руководитель научной программы «Структура популяции и динамика численности ларг в Лазовском заповеднике» Инна Волошина и её коллега Александр Мысленков. У побережья особо охраняемой природной территории тюлени устраивают лежбища в бухте Опасной, на островах Бельцова и Опасном, а также у мыса Камбального.

По словам научных сотрудников, в конце ноября у Камбального они насчитали 82 особи, в конце декабря – больше сотни морских млекопитающих.

«Это ещё не так много, в пиковые дни миграции на этом лежбище мы насчитывали до двух сотен ларг», – рассказал Александр Мысленков.

Тюлени ларги мигрируют дважды в год. В октябре-декабре от берегов Сахалина, Татарского пролива они перемещаются в сторону залива Петра Великого. Многие из них проводят зиму у островов и на побережье Дальневосточного морского заповедника в Приморье. Здесь весной появляются на свет детёныши ларги. А в мае-июне тюлени мигрируют обратно на север.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о планах природоохранного сообщества сформировать на территории Лазовского заповедника центр по восстановлению утраченной популяции дальневосточного леопарда.