Студенты ДВФУ в шестой раз выступят на фестивале ледяных скульптур

Студенты из Владивостока будут соревноваться с художниками из США, Канады, Сингапура, Японии и Таиланда. Они отправятся в Китай за победой на фестиваль льда, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Молодые дизайнеры-архитекторы Дальневосточного федерального университета отправятся на IX Международный фестиваль ледовых и снежных фигур в Харбин. Конкурс скульптур пройдёт в Китае со 2 по 7 января и соберёт представителей больше 70 университетов мира.

В создании произведений искусства из снега студенты планируют соревноваться с художниками из США, Канады, Сингапура, Японии, Таиланда, стран Европы. Фестивали скульптур проводятся в Харбине ежегодно.

Россию и ДВФУ на конкурсе представят Александр Рыбак, Павел Колобов, Егор Шестацкий, Иван Суханов, Антонина Галинская, Александра Черных и Дарья Ключникова — все учатся в Инженерной школе по направлению «Дизайн архитектурной среды».

«В снежных фигурах мы всегда придерживаемся тематики русского фольклора: в разное время изображали на фестивале Лукоморье, Змея Горыныча, русских медведей. В этот раз решили создать Жар-птицу — это будет самая сложная скульптура в нашей практике, поскольку требует особенно скрупулёзной обработки мелких деталей», — поделился капитан команды, третьекурсник Александр Рыбак.

Студенты ДВФУ участвуют в конкурсе скульптур из снега и льда в Китае с 2012 года, где неоднократно занимали призовые места. Два года назад «Русский дракон» молодых дизайнеров был удостоен высшей награды — Гран-при, а также приза зрительских симпатий и Кубка капитанов.

Международный фестиваль снежных скульптур в Харбине является частью ежегодного Харбинского фестиваля льда и снега Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival, который проводят Министерство образования КНР и Харбинский политехнический университет.



