Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 13:54
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Регионы:


Популярное
вчера, 17:44
Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:53
В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
вчера, 17:03
В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги
вчера, 18:01
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 16:01
Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
сегодня, 10:01
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
вчера, 15:55
Людей с Большого Уссурийского острова оставили без "дороги жизни"
вчера, 18:25
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России
вчера, 16:45
За убийство таксиста комсомольчанина отправили в колонию на 16 лет

Обсуждаемое
вчера, 16:01
3

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
вчера, 18:01
3

Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 14:26
2

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
вчера, 17:44
2

Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 10:13
2

Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана
сегодня, 10:53
2

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
27 минут назад
1

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
вчера, 14:30
1

В Хабаровске полиция забрала алкоголь из двух торговых точек
сегодня, 07:02
1

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
вчера, 16:35
1

Конкурс пассажирских перевозок в Хабаровске признали правомерным
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 200



Система Orphus

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
Новый секретарь Приморского отделения "Единой России" поделился планами на 2017 год
вчера, 14:26
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

«Единая Россия» продолжит в новом году работу, которая велась последние пять лет в Приморье. Секретарь регионального отделения партии Валентин Шуматов отметил, что в планах – работа по уже существующим региональным проектам и запуск новых четырёх, а также избирательные кампании, которые пройдут в восьми муниципалитетах края.

«В 2017 году нам предстоит большая серьёзная работа по выборам в органы местного самоуправления. Мы будем привлекать к участию в избирательных кампаниях молодых политиков, искать новых лидеров, как мы это делали в период организации предварительного голосования перед выборами в Государственную думу и Законодательное собрание в 2016 году», – сказал Валентин Шуматов.

Он подчеркнул, что одновременно с избирательной деятельностью партия намерена решать текущие социально-экономические проблемы. С этой целью в регионе стартуют в 2017 году новые партийные проекты, запущенные по инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме: «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов» и «Наш двор». Все они предполагают финансовую поддержку. На партпроекты «Парки малых городов» и «Наш двор» выделено из федерального бюджета 20 миллиардов рублей. Ещё 1,5 миллиарда рублей получат регионы на реализацию проектов «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

«Конечно, будет продолжена работа по уже имеющимся региональным проектам, охватывающим все сферы жизни приморцев», – заметил Валентин Борисович.

Добавим, что до избрания секретарём Приморского отделения «Единой России», которое состоялось на региональной отчётно-выборной конференции 25 декабря, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, реаниматолог по специальности Валентин Шуматов координировал проект «Качество жизни (Здоровье)». Именно в рамках этого проекта во Владивостоке прошли благотворительный бал в 2015 году и благотворительный вечер в 2016-м, на котором партийцы собрали миллионы рублей в поддержку тяжелобольных детей. В 2017 году состоится уже третье по счёту мероприятие, получившее название «Право на жизнь». Его конечной целью станет создание на базе Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы современного физиотерапевтического отделения, где будут проходить реабилитацию несовершеннолетние пациенты.

«Мы ведём нашу деятельность в интересах жителей Приморского края и должны думать, прежде всего, о подрастающем поколении. Не случайно среди проектов, которые мы реализуем на региональном уровне, многие напрямую связаны с детьми и молодёжью: «России важен каждый ребёнок», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «Дворовый тренер», «Историческая память», «Молодёжный антикоррупционный проект» и другие. Забота о детях, их здоровье, образовании, досуге, воспитании в традициях уважения к истории и культуре своего народа – неотъемлемая часть работы партии «Единая Россия» в Приморье», – подвёл черту партсекретарь.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • 22  (вчера, 20:48 )

    гинекологи и реаниматологи, займитесь своими профессиональными обязанностями. а вечером перечитайте или пересмотрите Собачье сердце.

  • Марина  (вчера, 21:54 )

    Точняк! :) Врачей не хватает, а они не своим делом занимаются.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru