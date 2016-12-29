В Приморье обнаружили партию незаконных фейерверков

Один из продавцов пиротехники в Лесозаводске оштрафован за незаконную торговлю пиротехникой. Его разоблачили силовики в ходе специального рейда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции проводят рейды по выявлению фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями. Кроме этого, они проверяют, продают ли фейерверки несовершеннолетним.

Так, в Лесозаводске в ходе профилактической акции полицейские изъяли из незаконного оборота 758 единиц пиротехнических изделий на сумму свыше 200 000 рублей.

В отношении продавца составили административный протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях 14.2 – «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу, напоминая жителям края о том, что некачественные пиротехнические изделия могут нанести вред здоровью. Приобретать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в МЧС по Приморскому краю напомнили – с каждым годом увеличивается количество ожогов и различных травм от некачественной пиротехники. Для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, представители МЧС советуют ознакомиться с инструкцией. В том случае, если информация на русском отсутствует, это может говорить о том, что изделие не сертифицировано. Также нужно проверить срок годности. Не стоит покупать пиротехнику в том случае, если нарушена упаковка, либо повреждён фитиль или корпус. После покупки фейерверки нельзя хранить возле батарей, газовых и электрических плит.