Владивостокцы тушили горящий автобус своими силами

Сегодня во Владивостоке прямо на проезжей части вспыхнул автобус. Старенький ПАЗ тушили буквально всем миром, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в половине одиннадцатого утра возле дома № 43 на Калинина (недалеко от 44-го причала). ПАЗ, судя по номерам и внешнему виду – военный, загорелся прямо во время движения. Как сообщает автомобильное сообщество dps_vl, на помощь водителю автобуса сразу же пришли другие автомобилисты. Они пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, а кто-то просто кидал в огонь снег.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы приморского управления МЧС Михаил Исаметов, пожар удалось локализовать за несколько минут, а уже к 11 часам утра огонь потушили.

«В машине горели проводка и моторный отсек. Пострадавших в результате происшествия нет», - уточнил он.

Подобные инциденты – не редкость для Приморского края. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в сентябре на Русском острове недалеко от Подножья загорелся автобус № 29К. Пассажиры успели покинуть салон маршрутки перед тем, как она вспыхнула, поэтому никто не пострадал. Само же транспортное средство выгорело дотла и не подлежит восстановлению.