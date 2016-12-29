Спасатели из Светлой вернулись домой на праздники

Сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы, работавшие около двух недель в посёлке Светлая по поручению губернатора, вернулись во Владивосток. Они оказывали населению помощь в восстановлении посёлка после тайфуна «Лайонрок».

Как сообщил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель, две бригады спасателей разобрали и вывезли более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов. Всего вывезено 166 самосвалов мусора. Задача навести порядок осложнялась тем, что приходилось прокладывать дороги для проезда техники к завалам, а затем и к местам складирования мусора. Помимо этого, спасатели отсыпали почти пять километров поселковой дороги после снегопада, установили бревенчатый сруб над расконсервированной водяной скважиной и отремонтировали электрощит в местной школе. Вдобавок бригада наладила быт в пункте длительного размещения, где живут люди, потерявшие кров.

«В здании пункта частично заменена электропроводка и восстановлено электроснабжение, отремонтирован электронасос и налажена подача воды, возобновлено водяное отопление», – рассказал Юрий Журавель.

Для котельной пункта спасатели собрали и напилили около 40 кубометров дров.

Во время пребывания в Светлой спасателям довелось и проводить операции по вызволению людей из плена стихии. Они помогли вернуться домой одному из местных охотников и выручили экипаж рыболовного судна МРС-150, сорванного с якоря и выброшенного на мель.

«Выполнив первоочередные работы, спасатели вернулись домой, но уже в первых числах января они вновь отправятся в Светлую и продолжат восстановительные работы», – сообщил Юрий Журавель.