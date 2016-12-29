Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Проблемой замерзающей пенсионерки в Приморье занялась прокуратура: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 13:57
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Регионы:


Популярное
вчера, 17:44
Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:53
В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
вчера, 17:03
В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги
вчера, 18:01
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 16:01
Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
сегодня, 10:01
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
вчера, 15:55
Людей с Большого Уссурийского острова оставили без "дороги жизни"
вчера, 18:25
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России
вчера, 16:45
За убийство таксиста комсомольчанина отправили в колонию на 16 лет

Обсуждаемое
вчера, 16:01
3

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
вчера, 18:01
3

Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 14:26
2

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
вчера, 17:44
2

Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 10:13
2

Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана
сегодня, 10:53
2

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
полчаса назад
1

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
вчера, 14:30
1

В Хабаровске полиция забрала алкоголь из двух торговых точек
сегодня, 07:02
1

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
вчера, 16:35
1

Конкурс пассажирских перевозок в Хабаровске признали правомерным
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 200



Система Orphus

Проблемой замерзающей пенсионерки в Приморье занялась прокуратура

Проблемой замерзающей пенсионерки в Приморье занялась прокуратура
Они проверят, насколько качественно выполняет свою работу управляющая компания
вчера, 13:28
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Прокуратура края проверит жалобу пенсионерки из Кавалеровского района. Она рассказала, что вынуждена жить зимой при температуре в комнате +10 °С, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 29 декабря, появилась информация о том, что органы прокуратуры Приморского края организовали проверку по сообщениям средств массовой информации о ненадлежащем отоплении квартир жителей посёлка Рудного Кавалеровского района.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании, обслуживающей соответствующий многоквартирный дом, а также органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в жилых помещениях», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В том случае, если проверяющий орган выявит нарушения, прокуратура примет меры по восстановлению жилищных прав граждан в максимально короткие сроки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Кавалеровского района вынуждена жить в квартире при температуре +10. Помочь ей не могут ни сотрудники управляющей компании, ни представители местной администрации. Несмотря на то, что батареи работают, квартира очень плохо утеплена. Пенсионерка живёт в угловом помещении с протёкшим потолком после тайфуна «Лайонрок». Кроме этого, соседняя квартира – не жилая.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Александра  (вчера, 15:34 )

    К кому обратиться, какие органы занимаются пожилыми людьми, оставшимися на улице. У меня под домом, во дворе частного сектора живёт бабушка. Зовут её Лидия. Она третий год просто под открытым небом живёт! Участковый и служба социальной поддержки населению о её существовании знают. Кому донести эту ситуацию с престарелым человеком. Как рассказывает Лидия её обманули родственники и она теперь на улице. Жила на Пушкинской. Органы соцзащиты её не принимают по причине того, что она плохо одета. Может есть возможность определить её в дом престарелых?

  • Редакция  (вчера, 16:05 )

    Александра, сообщите, пожалуйста, адрес.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru