Проблемой замерзающей пенсионерки в Приморье занялась прокуратура

Прокуратура края проверит жалобу пенсионерки из Кавалеровского района. Она рассказала, что вынуждена жить зимой при температуре в комнате +10 °С, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 29 декабря, появилась информация о том, что органы прокуратуры Приморского края организовали проверку по сообщениям средств массовой информации о ненадлежащем отоплении квартир жителей посёлка Рудного Кавалеровского района.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании, обслуживающей соответствующий многоквартирный дом, а также органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в жилых помещениях», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В том случае, если проверяющий орган выявит нарушения, прокуратура примет меры по восстановлению жилищных прав граждан в максимально короткие сроки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Кавалеровского района вынуждена жить в квартире при температуре +10. Помочь ей не могут ни сотрудники управляющей компании, ни представители местной администрации. Несмотря на то, что батареи работают, квартира очень плохо утеплена. Пенсионерка живёт в угловом помещении с протёкшим потолком после тайфуна «Лайонрок». Кроме этого, соседняя квартира – не жилая.



