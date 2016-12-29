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В одно из приморских сёл сегодня забрёл "артёмовский" тигр

В одно из приморских сёл сегодня забрёл "артёмовский" тигр
Сейчас за хищником неусыпно следят специалисты
вчера, 13:12
Происшествия | Приморский край
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Фото: 1freewallpapers.com

Этой ночью в одно из сёл Анучинского района зашёл тигр, сообщает РИА «Восток-Медиа». Следы хищника обнаружили возле школы.

Сегодня ночью в село Тихоречное Анучинского района забредал амурский тигр. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил начальник районного отдела по гражданской обороне Александр Баранов.

«Сегодня утром жители села обнаружили свежие следы тигра. Зверь бродил возле здания местного детского сада, возле школы. Мы сейчас работаем с представителями охотнадзора, принимаем необходимые меры», - рассказал он.

Данную информацию подтвердили работники школы. Вот что рассказала учительница начальных классов местной школы Татьяна Колесникова: «Увидели утром свежие следы. Зверь бродил возле старого здания детского сада – его давно переместили в здание школы, так что помещение пустует. Он был не голоден, так как не тронул собак. Вообще, такое у нас впервые, хотя тигра в наших окрестностях видели и раньше. Скорее всего, это один и тот же зверь. Интересно, что на нём есть ошейник».

Заместитель директора департамента охотнадзора Приморского края Алексей Суровый подтвердил, что хищник действительно непростой. Это оказался тот самый зверь, который в октябре этого года задрал корову в пригороде Артёма. Как ранее сообщали ветеринары, ему 4-5 лет, а его вес превышает 170 килограммов. Какое-то время тигр находился в центре реабилитации, потом его выпустили на свободу. Перед этим на него надели специальный ошейник, который помогает отслеживать хищника.

«Мы контролируем ситуацию в режиме онлайн. Сейчас зверь находится в 30 километрах от Тихоречного, в верховьях реки Берёзовки. Вчера он, кстати, задавил кабана. Но для паники нет никаких оснований. Ситуация под контролем», - рассказал Алексей Суровый корреспонденту РИА «Восток-Медиа». Он также отметил, что специалисты постоянно отслеживают перемещения «хозяина тайги». В случае, если зверь приблизится к населённым пунктам, его «встретит» специальная оперативная группа.

Инциденты с полосатыми хищниками в последнее время происходят в Приморье довольно часто. Самым громким происшествием последних лет стал визит огромной кошки во Владивосток. РИА «Восток-Медиа» подробно писало об этом. Через несколько дней специалисты отловили зверя в районе Шаморы и отвезли в реабилитационный центр «Тигр». Там ему дали имя Владик.

 
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Комментарии
  • Реальная Олька  (вчера, 14:27 )

    Что-то частенько тигров да медведей притягивают дет. сады и школы. Видимо тянет их туда, где дети чистые душой, защиты ищут.

  • Вторая Речка  (вчера, 15:56 )

    Леса вырубают, пищи меньше, много снега, а зверей все больше и больше.

  • Гость  (вчера, 16:14 )

    "Он также отметил, что специалисты постоянно отслеживают перемещения «хозяина тайги». В случае, если зверь приблизится к населённым пунктам, его «встретит» специальная оперативная группа. " - А что не встретила, раз постоянно отслеживают, когда он в деревню пришел и по деревне гулял ))))))))



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