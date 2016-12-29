Третий самолёт DHC-6 приобретён для Приморья

Накануне предприятие «Пластун-Авиа» и АО «Сбербанк Лизинг» заключили договор лизинга на приобретение ещё одного самолёта DHC-6 Twin Otter 400. Он уже раскрашен в цвета авиакомпании «Аврора» и в январе прибудет во Владивосток. С конца первого месяца нового года планируется отправить этот самолёт на обслуживание внутрикраевых маршрутов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о приобретении двух аналогичных самолётов в 2014 году. Как и они, третий самолёт приобретается на средства краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Приморье на 2013-2021 годы» при финансовом участии Фонда развития Дальнего Востока. По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, такое финансирование одобрено специальной комиссией под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. Договор лизинга заключён на пять лет, по истечении которых воздушное судно перейдёт в собственность авиакомпании.

«50 % компенсирует Фонд развития Дальнего Востока, в итоге для нас снижаются стоимость приобретения самолёта и лизинговые платежи», – заявил губернатор.

Два ранее приобретённых самолёта уже курсируют на девяти из 12 региональных маршрутов, о которых рассказывало РИА «Восток-Медиа».

По словам губернатора, покупка дополнительного самолёта обусловлена возросшим спросом на авиаперевозки в крае.

«Зачем он нужен? Во-первых, мы собираемся открывать новые посадочные площадки, мини-аэродромы, сейчас их у нас 13 – будет 22, почти в два раза больше. И увеличим частоту рейсов, как люди просили. К решению этой задачи приступим в самое короткое время», – рассказал глава Приморья.