Для многих владивостокских таксистов 2016 год закончился печально

За прошедшие сутки во Владивостоке произошло огромное количество аварий с участием автомобилей такси, сообщает РИА «Восток-Медиа». В период новогодних корпоративов на дорогах приморской столицы их можно увидеть гораздо чаще, чем других автомобилистов. По всей видимости, именно этим объясняется всплеск подобных происшествий.

Так, вечером среды авария с участием такси произошла на перекрёстке Рудневского моста. Там столкнулись Honda и малолитражный Nissan March, принадлежащий водителю таксомоторной компании. «Хонда» ехала со стороны улицы Баляева, её оппонент выехал со Снеговой улицы.







Коллега водителя «Ниссана» также попал в вечернюю передрягу. В районе парка Минного городка он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб. Информация о пострадавших уточняется.





А в происшествии на Клубной улице виноват уже не водитель, а дорожные службы. Малолитражный автомобиль такси там провалился в дырку в ливневой канализации.





Апофеозом «таксистских» аварий стало происшествие на перекрёстке Суханова. Там дорогу не поделили две машины компании «Максим».

Впрочем, обычные автомобилисты минувшим вечером также попадали в аварии. Одна из них произошла возле дома № 135 на Океанском проспекте. Его виновником стала водительница легковой «Мазды». Она выезжала с прилегающей территории, не убедилась в безопасности манёвра и врезалась в Subaru B4. Водитель «Субару» попытался уйти от столкновения, но безуспешно. В результате его машину впечатало в столб. Пострадавших в происшествии нет.





РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что праздничные корпоративы оказали ещё один эффект на движение во Владивостоке: в городе практически не осталось пробок. Например, сегодня общегородской трафик составил всего 3 балла.