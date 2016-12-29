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Из-за корпоративов во Владивостоке исчезли пробки

Из-за корпоративов во Владивостоке исчезли пробки
Городские дороги второй день максимально разгружены
вчера, 11:07
Транспорт | Приморский край
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Фото: newsvl.ru

Сегодня утром дороги Владивостока оказались разгружены почти по максимуму, сообщает РИА «Восток-Медиа». Общегородской трафик составил всего 3 балла.

Самая сильная пробка собралась сегодня на Светланской улице, сообщает РИА «Восток-Медиа». 6-балльный затор от Луговой площади до Матросского сквера продержался два часа.

Замедленное движение зафиксировано на дороге от авторынка «Зелёный угол» до улицы Аллилуева. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», перегруженный трафик сохранялся на этом направлении больше двух часов.

На «пятёрку» оказался загружен Океанский проспект. Пробка на этом направлении оказалась очень короткой: она началась в районе кольца Первой Речки и закончилась на Октябрьской улице. Тем не менее она продержалась целых два часа. Затор на этом направлении продолжился по переулку Павленко, улицам Алеутской и Адмирала Фокина.

На остальных дорогах приморской столицы не было проблем с движением. Так, обычно переполненный машинами проспект 100-летия Владивостока оказался загружен всего на 5 баллов в сторону центра города. Обычно там наблюдается трафик мощностью в 7-9 баллов. Плотность движения в обратную сторону составила всего два балла – вместо обычных пяти.

На «четвёрку» оказалась загружена Русская улица по направлению к Выселковой. При этом обычно трафик на этой магистрали не опускается ниже семи баллов.

Совершенно свободной оказалась магистраль Некрасовская – Гоголя. По направлению к фуникулёру плотность автомобильного потока там составила всего 1 балл. Загруженность дороги в обратную сторону также оценили на «единицу».

Подобная ситуация наблюдается во Владивостоке уже второй день. Сами автомобилисты связывают это с чередой новогодних корпоративов. После обильных возлияний большинство автомобилистов не садятся за руль, предпочитая временно побыть пешеходами. 

 
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