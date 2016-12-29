В 2016 году во Владивостоке прошло 189 культурных мероприятий

В администрации Владивостока подвели итоги культурных мероприятий, которые прошли в городе в уходящем году. Среди них – открытие «Артэтажа» и празднование Дня Победы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке в 2016 году прошло 189 культурно-массовых мероприятий. Как сообщили в управлении культуры администрации города, это выставки, фестивали, конкурсы и концерты. «Каждый горожанин мог выбрать по своему вкусу, куда пойти – на выставку современного искусства, концерт творческих коллективов, бардовский фестиваль, рыцарский турнир или экологический праздник. По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва было проведено множество новых ярких мероприятий, задействованы новые городские площадки», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мероприятия проходят во Владивостоке в течение всего года - на центральной площади, в скверах, на набережных, в муниципальных школах искусств. Наиболее крупные из них - события в рамках циклов «Пою моё Отечество», которые проходят на День защитника Отечества, Офицерский бал, День России, Дни мира на Тихом океане, «Русь изначальная» - Крещение, Масленица, Пасха, «Семейный альбом» - 8 Марта, День семьи, любви и верности и «Фестивали Владивостока». На сцену выходят творческие коллективы школ, муниципальных учреждений культуры, такие как ансамбли «Звонница» и «Озорники» детской школы искусств № 3, «Мальчиши» детской школы искусств № 6, народный хор «Русская песня», вокальные группы «Улыбка», «Задоринка», «Россияночка» и другие.

Из наиболее значимых мероприятий можно выделить празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, тысячи горожан пришли на парад Победы, концерты и выставки, а также приняли участие в шествии «Бессмертный полк».

1 и 2 июля в приморской столице состоялось празднование 156-й годовщины Владивостока. В эти дни прошли торжественные мероприятия, народные гулянья, тематические концертные программы и театрализованное шествие горожан по Светланской. Настоящим подарком для всех горожан в честь Дня города стало открытие муниципального центра современного искусства «Артэтаж».

«Настоящим подарком для поклонников рыцарских турниров стал фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость». Тысячи горожан окунулись в атмосферу Средневековья», - добавили в пресс-службе. Исторический лагерь, где состоялись индивидуальные рыцарские поединки и массовые сражения, развернулся на территории форта Поспелова на острове Русском. Владивостокцы увидели зрелищные бои, в которых приняли участие около 100 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Магадана.