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Директор "Земли леопарда": в национальном парке наступила гармония

Директор "Земли леопарда": в национальном парке наступила гармония
Специалисты следят за жизнью диких животных над Нарвинским тоннелем
вчера, 10:30
Общество | Приморский край
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Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» продолжают следить за поведением и численностью диких животных над первым в России экологическим тоннелем. Накануне РИА «Восток-Медиа» сообщало, что три фотоловушки, установленные там, зафиксировали первых лесных обитателей: это олени, косули, кабаны и гималайские медведи. Леопарды в объективы фотокамер пока не попали, но сотрудники нацпарка уверены: это непременно произойдёт.

Нарвинский автодорожный тоннель — экодук — был открыт в марте 2016 года. Он позволил значительно снизить угрозу для пересекающих трассу животных. Место для строительства было выбрано не случайно: из-за особенностей местного рельефа здесь образовались пути миграции, которые часто использовали дикие звери и копытные. Для них это историческая тропа, переход по которой — привычка, сформировавшаяся за сотни лет. Также данный участок характеризуется большой плотностью популяции дальневосточных леопардов.

Животные вернулись на тропу после завершения масштабной и шумной стройки, длившейся более 5 лет. Здесь замечены уже десятки копытных, а также крупные хищники: семейство гималайских медведей - самка-белогрудка и два медвежонка.

«Хотя тоннель строился в первую очередь для сохранения популяции леопардов, данный проект значительно улучшил жизнь автомобилистов, — отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». — Старая дорога была неудобной, пыльной, здесь часто образовывались заторы, а зимой машинам приходилось брать перевал штурмом. Теперь таких проблем нет — проехать можно быстро и с комфортом, что особенно важно, учитывая большой поток автомобилей, который проходит в этих местах. Время показало, что решение о строительстве экодука в самом сердце «Земли леопарда» было верным, он помог и животным, и людям. Наступила гармония».

 

 

 
 
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